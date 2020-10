Pfadi im Cup-Spitzenduell – Die vierte Entscheidung fällt im Geisterspiel Zwei Schweizer Topteams stehen sich diesen Freitag im Cup-Viertelfinal gegenüber. Das kapitale Heimspiel von Pfadi gegen den HC Kriens-Luzern ist der einzige Einsatz der Winterthurer innert 24 Tagen, nicht nur wegen Corona. Urs Stanger

Roman Sidorowicz (hier bei Pfadis NLA-Heimsieg Anfang Oktober gegen Kriens-Luzern) ist wieder einsatzfähig, ebenso Aleksandar Radovanovic. Deuring Photography

Noch ist Pfadi glimpflich davon gekommen: Im September wurde die erste Europacuprunde wegen der Corona-Situation in Luxemburg auf ein Spiel auf neutralem Boden reduziert und vergangenen Samstag musste der NLA-Match beim BSV Bern aufgrund eines positiven Falls beim Gegner verschoben werden.

Ansonsten sind es die üblichen Massnahmen, die den Alltag in der Axa-Arena prägen. Das Maskentragen, «wenn wir nicht auf dem Feld sind», gehört dazu, wie Trainer Adrian Brüngger erklärt. Oder die Unterteilung der grossen Pfadi-Garderobe in drei Bereiche, in denen sich die Spieler aufhalten, damit die 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. «Wir schränken uns auch sonst ein, keiner ist mehr im Ausgang», betont der Trainer.