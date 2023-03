Wohnungskrise im Kanton Zürich – Die Vorkaufsinitiative hat laut Umfrage intakte Chancen Die soeben eingereichte Initiative fordert, dass Zürcher Gemeinden jedes ausgeschriebene Grundstück kaufen können. Sie erhält Zustimmung bis in die bürgerlichen Reihen. Beat Metzler

Das Meteo-Schweiz-Haus am Zürichberg: Dank des Vorkaufsrechts konnte es die Stadt erstehen. Foto: Urs Jaudas

Was vor gut einem Jahr am Zürichberg passierte, will eine Initiative im ganzen Kanton möglich machen.