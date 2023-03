Parlamentswahl in Estland – Die Wähler belohnen ihre lautstarke Unterstützung der Ukraine Die Reformpartei der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas führt bei der Auszählung deutlich. Denkbar ist nun eine neue Regierungskoalition. Viktoria Grossmann aus Warschaui

Kaja Kallas wählten vor allem gebildete, gut verdienende Städterinnen. Foto: Sergei Grits (Keystone)

Für Kaja Kallas ist es auch ein persönlicher Sieg: Die estnische Ministerpräsidentin erhielt bei der Parlamentswahl am Sonntag knapp 32'000 Stimmen in ihrem Wahlkreis – so viele wie noch niemand vor ihr. Vom Erfolg ihrer liberalen Reformpartei zeigte sich Kallas überrascht, die Prognosen hatten ein engeres Rennen mit der rechtsextremen Partei Ekre vorhergesehen. Nun führt die Reformpartei mit mehr als 31 Prozent der Stimmen deutlich.