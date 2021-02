Aus dem Bezirksgericht Zürich – Die Waffe hatte er «dummerweise» zuvor eingesteckt Es war zunächst nur einer von vielen Nachbarschaftsstreits. Bis einer der Beteiligten zum Revolver griff. In Notwehr, wie das Gericht entschied. Thomas Hasler

In diesem Saal entschied das Bezirksgericht über das Schicksal des beschuldigten Rentners. Foto: ZVG

Am Tag seines 68. Geburtstags macht ihm das Bezirksgericht gleich ein dreifaches Geschenk. Es spricht ihn vom Vorwurf der versuchten Tötung frei. Es ordnet seine sofortige Freilassung an – nach 975 Tagen in Haft. Und es spricht ihm für die zu Unrecht erlittene Haft eine Genugtuung von 49’600 Franken zu.

An einem Abend im Juni 2018 hatte sich in einer Wohnsiedlung in Zürich-Schwamendingen ein Konflikt zugespitzt, der seit etwa drei Jahren schwelte. Dass sich der 68-Jährige und der 62-jährige Ehemann der Abwartin der Siedlung in herzlicher Abneigung zugetan waren, war kein Geheimnis. Der Ehemann der Abwartin vergifte seine Pflanzen, werfe Abfall in seinen Briefkasten, stehle Waren daraus, versuche, heimlich seine Wohnung zu betreten, und schikaniere die Hausbewohner, monierte der Rentner.