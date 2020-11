Trump besser als erwartet – Die Wahlkampftour in letzter Minute zahlt sich aus Der Präsident reiste die letzten Wochen wie ein Besessener durchs Land, trat täglich bei vier oder fünf Wahlkampfveranstaltungen auf, jedes Mal vor Tausenden Menschen. Joe Biden blieb lieber für sich. Hubert Wetzel aus Washington

Reiste die letzten Wochen von Flughafen zu Flughafen: Donald Trump zwei Tage vor der Wahl bei einer Rede in Iowa. Foto: Evan Vucci (AP)

Es gab schon auch Demokraten, denen in den letzten Tagen vor der Wahl etwas mulmig geworden ist. Donald Trump reiste wie ein Besessener durchs Land, an manchen Tagen trat er bei vier oder fünf Wahlkampfveranstaltungen auf, jedes Mal vor Tausenden Menschen. Und Joe Biden? Was der machte, war nie ganz klar. Sein Wahlkampfteam verschickte zwar täglich E-Mails, in denen allerlei Reden und Auftritte des demokratischen Kandidaten angekündigt wurden. Aber das waren stets geschlossene Veranstaltungen – ein Grüppchen Reporter, ein paar Gäste. Während Trump überall gleichzeitig zu sein schien, war Biden nirgendwo so richtig.

Dieser Eindruck war seitens der Trump-Kampagne durchaus beabsichtigt. Der Präsident wusste, dass unter den Millionen Briefwählern überproportional viele Demokraten waren, die aus Angst vor dem Coronavirus den Gang ins Wahllokal scheuten. Trumps einzige Möglichkeit, das auszugleichen, war, möglichst viele seiner Anhänger dazu zu motivieren, am Wahltag persönlich ihre Stimme abzugeben.

12 Prozent entschieden in den letzten vier Wochen

Wie schon 2016 verliess Trump sich auf sein Lieblingsinstrument zur Wählermotivation: bombastische Auftritte, die in diesem Jahr statt in Mehrzweckhallen auf den Rollfeldern von Regionalflughäfen stattfanden, zu denen aber trotzdem zig Tausende Fans anreisten. Trump hielt eine Rede, dann flog er zum nächsten Auftritt. Und wie schon 2016 scheint es Trump durch diesen Sprint am Ende gelungen zu sein, seinen Rückstand in den Umfragen so weit wettzumachen, dass er am Wahlabend in etlichen Bundesstaaten vorne lag.

Den Exit Polls zufolge – Umfragen, die nach der Stimmabgabe erhoben wurden – entschieden sich 12 Prozent der Wähler in den letzten vier Wochen vor der Wahl für einen Kandidaten. Von ihnen stimmten 49 Prozent für Trump, 45 Prozent für Biden. Noch klarer gewann der Präsident die Bürger, die erst eine Woche vor der Wahl ihren Entschluss fassten.

Weisse Frauen stimmten mit 55 Prozent für Trump – ein Zuwachs

von 3 Prozent.

Die am Mittwoch veröffentlichten Exit Polls, die zum Teil noch vorläufig waren, offenbarten zudem einige erstaunliche Verschiebungen bei den US-Wählern. So unterlag Trump zum Beispiel dieses Jahr in den Vororten – traditionell republikanisches Territorium, wo etwa die Hälfte aller amerikanischen Wähler lebt. Dieser «Aufstand in den Suburbs», die Abwanderung gut ausgebildeter, wohlhabender, weisser Wähler und Wählerinnen von den Republikanern, hatte sich schon bei der Kongresswahl 2018 abgezeichnet und dazu geführt, dass die Demokraten eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus erringen konnten. Am Dienstag setzte diese Revolte sich fort.

Allerdings zum Leidwesen der Demokraten nicht sehr schwungvoll. Trump verlor die Vororte zwar mit 48 Prozent. Vor vier Jahren hatte er sie mit 49 Prozent gewonnen. Zugleich konnte er seinen Anteil bei einigen sehr wichtigen Wählergruppen aber erhöhen. Weisse Frauen etwa stimmten den Exit Polls zufolge mit 55 Prozent für Trump – ein Zuwachs von 3 Prozent im Vergleich zu 2016. Im Gegenzug verlor Trump bei weissen Männern an Rückhalt. 2016 hatte er in dieser Gruppe mit satten 62 Prozent gesiegt. Am Dienstag gewann er nur mit 58.

In Florida hatte der Präsident die Latinos auf seiner Seite: Eine Trump-Anhängerin schwingt eine kubanische Fahne. Foto: Marco Bello (Reuters)

Diese Verschiebungen könnten erklären, warum Biden am Wahlabend so deutlich hinter seinen Umfragewerten zurückblieb. Die erhofften – oder nur erträumten – Siege in Texas, North Carolina oder Ohio blieben aus. Und die Exit Polls lassen darauf schliessen, dass Trump mit seiner Strategie Erfolg gehabt haben könnte, Biden als Helfershelfer der randalierenden «Black Lives Matter»-Demonstranten zu diffamieren. Bei seinen Auftritten hatte Trump ausdrücklich die Frauen in den Suburbs davor gewarnt, dass auch bei ihnen die Geschäfte geplündert und angezündet würden – und die Immobilienwerte auf Talfahrt gehen –, wenn der Demokrat das Präsidentenamt erringt.

Für einen echten Donnerschlag sorgte am Dienstagabend zudem Trumps erstaunlich gutes Ergebnis bei Latino-Wählern. In Florida trug das vermutlich wesentlich zu Trumps Sieg bei. Dort machen Bürger mit lateinamerikanischen Wurzeln etwa ein Fünftel aller Wähler aus. 2016 verlor Trump diese Gruppe mit 35

zu 62 Prozent an die Demokratin Hillary Clinton. Am Dienstag gelang es ihm, die Kluft deutlich zu verringern, auf 47 zu 52 Prozent.

Exilkubaner und Exilvenezolaner weit rechts

Allerdings ist die Latino-Bevölkerung der USA kein einheitlicher Block. Trumps Zugewinne in Florida hatten in erster Linie damit zu tun, dass es dort sehr viele Exilkubaner und Exilvenezolaner gibt. Sie stehen politisch verhältnismässig weit rechts, sie sind sehr patriotisch, und sie sprachen extrem gut auf die antisozialistische Rhetorik von Trump an. Biden als eine Art verkappten Kommunisten darzustellen, der er in keinerlei Hinsicht ist, war daher offenbar ein unehrlicher, aber recht erfolgreicher Schachzug von Trump, zumindest in Florida.

Landesweit verbesserte Trump sein Ergebnis bei Latino-Wählern im Vergleich zu 2016 um etwa 4 Prozentpunkte, er steigerte seinen Anteil von 28 auf 32 Prozent. Das ist angesichts der Tatsache, dass Latinos Amerikas am schnellsten wachsende Wählergruppe sind, kein besonders überwältigender Erfolg. Aber es läuft der Erwartung vieler Demokraten zuwider, dass Trump mit seiner beinharten Immigrationspolitik und seiner teils rassistischen Hetze gegen Einwanderer aus dem Süden für Latinos praktisch unwählbar sei. Zumindest für einen nennenswerten Teil dieser Wähler scheinen Trumps betonter Patriotismus, seine Wirtschaftspolitik und nicht zuletzt sein Macho-Auftreten wichtiger zu sein.

Diese Weissen aus der unteren Mittelschicht kamen sehr zögerlich zu Biden zurück, wenn überhaupt.

Vor allem aber lässt sich bei den Latinos ein interessantes Phänomen beobachten: Sie gleichen sich über die Zeit in ihrem Wahlverhalten den weissen Amerikanern an, die ethnische Kluft schrumpft. Latinos aus der unteren Mittelschicht, vor allem Männer, wählen daher zunehmend ähnlich wie die entsprechenden Weissen.

Und auch das war eine Enttäuschung für Biden: Diese Weissen aus der unteren Mittelschicht, die sogenannten Working Class Whites, die 2016 in Scharen zu Trump übergelaufen waren, kamen sehr zögerlich zu Biden zurück, wenn überhaupt. In Pennsylvania, Michigan und Wisconsin war das Ergebnis auch deswegen so unklar, weil es eben keinen eindeutigen Umschwung dieser Wähler zu Biden gegeben hatte. Im Gegenteil: Mancherorts konnte Trump seine Zugewinne von 2016 ausbauen.