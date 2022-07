Interview mit «Metal God» Rob Halford – «Die wahren Rüpel hören Beethoven» Der Sänger von Judas Priest über die heilende Wirkung von Heavy Metal, seine Homosexualität, Partys von Freddie Mercury – und wie es sein wird, wenn er dereinst in den Himmel kommt. Andreas Kunz

Besiegte Alkohol, Drogen und Krebs: Schwermetaller Rob Halford, 71. Foto: James Hodges

Rob Halford ist der «Metal God» – den Titel hat er sich markenrechtlich schützen lassen. Mit seiner Band Judas Priest feiert er das 50-Jahr-Jubiläum, diese Woche spielten sie im Zürcher Hallenstadion. Dass er noch immer in Ledermontur mit der Harley auf die Bühne brettern und «Breaking the Law», «Living After Midnight» oder «Painkiller» singen kann, ist nicht selbstverständlich: Halford kämpfte in den letzten beiden Jahren gegen Prostatakrebs, in den 80ern war er schwer drogen- und alkoholabhängig. Seit einem Suizidversuch ist er clean – und seit er sich 1998 offen zu seiner Homosexualität bekannte, ist der Schwermetaller zu einer Ikone der Queer-Bewegung geworden.