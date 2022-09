Kaltluft gegen Sommerhitze – Die Waldhügel um Winterthur sind die Kühlschränke der Stadt Der Zustrom kalter Luft aus den Wäldern ist wichtig, um Winterthur in der Nacht abzukühlen. Die Stadt will diese Kaltluftströme möglichst erhalten. Markus Brupbacher

Blick auf Winterthur, umgeben von Wald: Am linken Bildrand sind Teile des Taggenbergs, des Wolfens- und des Lindbergs zu erkennen, rechts der Brüelberg. Foto: Marc Dahinden

Warum ist es im Schatten eines Baumes kühler als unter einem Sonnenschirm? Oder als im Schatten, den ein Haus auf die Strasse wirft? Die Antwort enthält die Bedeutung von Bäumen, die sie bei der Milderung der sommerlichen Stadthitze haben. Tage mit über 30 Grad Celsius im Schatten und Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt: Die Zahl von Hitzetagen und Tropennächten wird gemäss Prognosen steigen. Sie treten vor allem in dicht bebauten Innenstädten und in grossen Gewerbegebieten auf und belasten ganz junge und ganz alte Menschen besonders stark. Und zwar bei sommerlichen Hochdruckwetterlagen ohne übergeordneten Wind, der die Luft austauschen könnte.