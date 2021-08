American Football – Die Warriors sichern sich einen Platz im Playoff-Halbfinal Die Footballer aus Winterthur gewinnen das wegweisende Spiel bei den Basel Gladiators 46:13 und festigen damit ihren 4. Platz in der Nationalliga A. mae

Kodi Köchli erzielte beim Sieg in Basel den letzten Touchdown der Winterthur Warriors. Sergio Brunetti

Spiele zwischen den viert- und fünftplatzierten Teams ziehen normalerweise nicht viel Aufmerksamkeit auf sich. Aber bei der Partie zwischen den Basel Gladiators und den Winterthur Warriors ging es um die erste Vorentscheidung in dieser Saison. Weil die Anzahl Spiele reduziert werden musste, wurde jedem Team ein Heim- und ein Auswärtsspiel gestrichen. Somit hat jedes Team zwei Gegner, gegen die man nur einmal spielt. Und weil bei Punktegleichstand zuerst die Direktbegegnung zählt, wird der Gewinner aus einer solchen Partie automatisch vor dem anderen Team klassiert. Die Begegnung Basel gegen Winterthur sollte ein solches Spiel sein, entsprechend angespannt waren die Verantwortlichen auf beiden Seiten.

Die Warriors gerieten zunächst 3:7 in Rückstand. Im zweiten Viertel verwerteten Timo Hager und Micha Langholz zwei weite Touchdownpässe des sehr gut spielenden Winterthurer Quarterbachks Richard Wartmann zum Halbzeitstand von 17:7.

Spielunterbruch und Gerangel

Im dritten Abschnitt wurde Warriors-Receiver Timo Hager beim Fangen des Balls in der Endzone der Gladiators von zwei Baslern gleichzeitig bedrängt. Dabei verletzte sich Hager, das Spiel musste unterbrochen werden und der Winterthurer wurde mit der Ambulanz in ein Basler Spital überführt. Die ersten Befürchtungen nach schweren inneren Verletzungen bewahrheitet sich nicht, er konnte am Abend das Spital wieder in Richtung Winterthur verlassen.

Von der Verletzung des Teamkollegen unbeeindruckt, übernahm Wartmann im folgenden Spielzug die Verantwortung gleich selber und lief zum 24:7-Touchdown. Die Offensive Line der Warriors war aufgrund von Ausfällen ohne Reserven angetreten - und sie lieferte wie die Defensive eine sehr gute Leistung. Trotzdem konnte das Heimteam noch einmal reagieren und auf 24:13 verkürzen.

Humberto Noriega erhöhte gleich zu Beginn des letzten Viertels auf 31:13. Aggressiv traten nun beide Teams auf, zwei Spieler schubsten sich vor der Basler Teamzone, die Schiedsrichter stellten je einen Spieler vom Platz. Der Basler Headcoach Dwaine Wood musste danach ebenfalls frühzeitig das Feld verlassen. Jeff Wissekerke sorgte anschliessend für die endgültige Entscheidung und kurz vor Schluss markierte Kodi Köchli einen weiteren Touchdown zum 46:13.

Noch zweimal gegen die Grizzlies

Damit haben die Warriors den Grundstein fürs Playoffs gelegt. Rein rechnerisch wäre auch mehr als der 4. Platz möglich. Jedoch folgen nun die beiden letzten Spiele, beide gegen die zweitplatzierten Bern Grizzlies; das erste am kommenden Samstag auf dem Deutweg.

Die Grizzlies hatten in dieser Saison die Calanda Broncos einmal überraschend besiegt, wissen jedoch, dass der Deutweg wie für alle anderen Gegner ein schwieriges Pflaster sein wird. Insbesondere wenn die Warriors es schaffen, das Momentum aus dem Basel-Spiel zu übertragen. Gegen die Grizzlies dürften auch einige verletzte Winterthurer Spieler wieder zurückkommen.

