Geologische Sommergeschichte – Die Wellen des Atlantiks sind bis zu uns «spürbar» Im Opalinuston soll das Endlager für radioaktive Abfälle gebaut werden. Im Jura wird das Gestein untersucht – ein nebensächlicher Befund verblüfft. Markus Brupbacher

Ein Wellensurfer im äussersten Westen der Bretagne am Atlantischen Ozean. Foto: Markus Brupbacher

Die Schweiz hat zwar viele hohe Berge, aber kein Meer. Vor gut 20 Millionen Jahren war das noch anders – Haifische schwammen über unsere Region, und Austern lagen auf dem Meeresgrund. Das fehlende Meer weckt hierzulande bei vielen Menschen Sehnsüchte – vor allem jetzt im Sommer.

Rund 17 Millionen Jahre alte Haifischzähne aus der ehemaligen Quarzsandgrube bei Benken im Zürcher Weinland. Foto: Markus Brupbacher Eine versteinerte Auster, gefunden bei Flaach. Foto: Markus Brupbacher Schematische Karte aus der Zeit, als die Region Winterthur das letzte Mal von einem Meer bedeckt war. 1 / 4

Im Felslabor Mont Terri bei Saint-Ursanne im Kanton Jura gibt es ein sehr sensibles Messgerät, das den Atlantik gleichsam spürt. So registriert das Gerät auch die Erschütterungen von Wellen, die an der französischen Atlantikküste brechen. Sein eigentlicher Zweck ist die Messung von Erdbeben und deren Auswirkungen auf den Opalinuston, in dem einst das Schweizer Endlager für radioaktive Abfälle gebaut werden soll. Im jurassischen Felslabor führen Forschende aus aller Welt zahlreiche Experimente im Tongestein durch.

