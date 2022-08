Plötzlich so viel wert wie Facebook – Die Welt hat eine neue Meme-Aktie – dahinter steht ein Ex-UBS-Banker Eine kleine Finanzfirma aus Hongkong ist in wenigen Tagen zu einem der wertvollsten Börsenunternehmen überhaupt aufgestiegen. Die Umstände sind höchst seltsam. Harald Freiberger

Die Börsianer stehen vor einem Rätsel: Eine kleine Finanzfirma aus Hongkong ist in den vergangenen Tagen zu einem der wertvollsten Unternehmen an der Wallstreet aufgestiegen. Die Aktie von AMTD Digital kam am 15. Juli zum Erstausgabekurs von 7,80 Dollar an die Börse. Ihren Höchststand erreichte sie am vergangenen Dienstag zwischenzeitlich mit 2555 Dollar, den Tag beendete die Aktie dann allerdings deutlich unter 2000 Dollar. Der Kurs stieg damit um mehr als das 320-Fache. Der Börsenwert erreichte bis zu 400 Milliarden Dollar (umgerechnet 380 Milliarden Franken). Damit war das Unternehmen, das vor kurzem noch kaum jemand kannte, so viel wert wie Meta, der Mutterkonzern von Facebook.

Es gibt keine «fundamentalen Gründe» dafür, wie Börsenexperten es nennen, wenn ein Unternehmen die Gewinne oder die Gewinnaussichten stark steigert. Heisst: Der Kursanstieg ist reine Fantasie. In vielem erinnert der Fall an die Vorgänge um die Aktie des Computerspiel-Filialisten Gamestop, deren Kurs Anfang 2021 explodiert war.

Ursache dafür waren vor allem soziale Medien wie die Internetplattform Reddit, auf der sich Kleinanleger gegenseitig zum Kauf der Aktie anspornten. Sie waren dabei so erfolgreich, dass sie grosse Hedgefonds in die Knie zwangen, die gegen Gamestop gewettet hatten. Als der Kurs stieg, mussten diese Aktien nachkaufen, was den Kurs weiter antrieb, ein sogenannter Short Squeeze. Möglich ist das vor allem bei engen Werten, das heisst Unternehmen, von denen nicht viele Aktien auf dem Markt sind.

Auch bei AMTD Digital – einem Finanzdienstleister, der auf digitale Geschäfte spezialisiert ist – verweisen Analysten nun auf den winzigen Streubesitz: Die meisten Anteile liegen bei grossen Investoren, nur wenige Papiere werden an der Börse gehandelt. So lassen sich mit vergleichsweise geringem Kapital grosse Kurssprünge erzeugen. Zudem war AMTD Digital zuletzt die am häufigsten erwähnte Aktie auf der Plattform Reddit, die bei Gamestop schon eine entscheidende Rolle spielte.

«AMTD ist die neueste Meme-Aktie», sagt Victoria Scholar, Managerin beim Vermögensberater Interactive Investor. Darunter verstehen Börsianer Aktien, deren Kurs vor allem durch einen Hype in den sozialen Medien getrieben wird, ohne dass es «fundamentale Gründe» dafür gäbe. Und dann kursierte noch die Vermutung, es könnte sich um eine Verwechslung handeln: AMTD Digital firmiert an der Börse unter dem Kürzel HKD, dasselbe Kürzel wie für den Hongkong-Dollar. Wollten Investoren statt der Aktie eigentlich eine Währung kaufen?

Seltsam ist auch manches, was von AMTD Digital selbst bekannt wurde. Die Eigentümerstruktur ist verworren. Letztlich führt sie zu Calvin Choi, zwischen 2010 und 2016 angestellt bei der UBS, geboren in Hongkong und mit kanadischer Staatsbürgerschaft. Ihm wird in Hongkong vorgeworfen, während seiner fünf Jahre bei der UBS gegen die Pflicht zur Offenlegung von Interessenkonflikten verstossen zu haben. Choi wehrt sich gegen die Vorwürfe. Trotzdem läutete er am 15. Juli an der Wallstreet die Glocke zum Börsengang von AMTD Digital.

Gegründet wurde die Muttergesellschaft AMTD Group 2003 in Hongkong mit Unterstützung des Milliardärs Li Ka-shing. Zu den Gönnern des Konzerns gehört auch die Familie Lo, einer der grössten Immobilienbesitzer in Hongkong. Ein anderer Investor ist die China Minsheng Investment Group, die Choi vor Jahren als Chef installierte. Inzwischen aber hat sie sich gegen ihn gestellt; zeitweise bezichtigte sie ihn sogar auf Transparenten im Zentrum Hongkongs des Betrugs. Am Donnerstag kündigte Gründer Li Ka-shing an, seinen Anteil von 4 Prozent an AMTD zu verkaufen.

Es sind viele Ungereimtheiten für ein so wertvolles Unternehmen. Kein Wunder, dass Analysten, die sich die Kursexplosion nicht erklären können, skeptisch sind. Oktay Kavrak vom Handelsunternehmen Leverage Shares sagte: «Wenn man die Geschwindigkeit des Anstiegs betrachtet, habe ich das Gefühl, dass es zu einem Sturzflug kommen wird.»

