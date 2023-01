Analyse zu Jacinda Arderns Rücktritt – Die Welt sah sie als Lichtgestalt, doch zu Hause verlor sie an Sympathie In einer emotionalen Rede erklärte Neuseelands Regierungschefin ihren Abgang: Es fehle ihr die Kraft. Das dürfte auch daran liegen, dass sie in der Bevölkerung zunehmend Ärger auslöste. Thomas Hahn

«Für mich ist es nun an der Zeit, zu gehen»: Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Video: Tamedia

Zwei wichtige Neuigkeiten habe sie zu verkünden, sagte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, als sie am Mittwoch bei der Klausur der Labour-Partei in Napier ihre Neujahrspressekonferenz einleitete. Die erste Neuigkeit konnten die Anwesenden als Routine in ihre Kalender eintragen: Die Parlamentswahl findet dieses Jahr am 14. Oktober statt.