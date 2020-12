Auf den Spuren der Agenten Infos einblenden

Kurz nach dem Erwachen aus dem Koma machte Alexei Nawalny ein Selfie mit seiner Frau Julia. Foto: Instagram / Keystone

Am 20. August brach Russlands prominenter Regimekritiker Alexei Nawalny auf einem Flug aus Sibirien nach Moskau von Krämpfen gebeutelt zusammen. Nur die Notlandung in der Stadt Omsk und das schnelle Eingreifen der Notfallärzte retteten sein Leben. Nach zwei Tagen wurde der 44–jährige Nawalny nach Berlin geflogen, wo man bald darauf Spuren des Nervengifts Nowitschok fand. Nawalny überlebte und befindet sich heute mit der Familie in Deutschland. Den Verdacht eines von ganz oben angeordneten Anschlags wies Moskau energisch zurück. Die EU verhängte Sanktionen gegen hochrangige russische Beamte. Der Kreml antwortet jetzt seinerseits mit Einreiseverboten für EU-Beamte.

Am 14. Dezember veröffentlicht die Rechercheplattform Bellingcat die Namen von acht Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, die Nawalny nicht nur seit Jahren auf allen seinen Reisen durch Russland verfolgt haben sollen, sondern auch in der Nacht vor seiner Vergiftung und am Tag danach in seiner Nähe waren. Bellingcat nennt als Beweis dafür die Flugdaten der Agenten sowie die Aufzeichnungen ihrer Mobiltelefone. Einige der Agenten seien ausgebildete Ärzte, andere hätten in einem Labor gearbeitet, das auch mit Nowitschok zu tun hatte.

Die Recherche geleitet hat der 51-jährige aus Bulgarien stammende Christo Grozev. Wenige Stunden vor deren Erscheinen war Grozev in Berlin und half Nawalny, unter einer falschen Identität ein Telefongespräch mit dem mutmasslichen Mitglied eines russischen Killerteams zu führen. (bo)