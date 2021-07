WM im Akrobatikturnen – «Die weltbesten Amateure» sind aus Winterthur Cécile Schön und Dario Speidel von Wintiakro belegen in Genf an den Weltmeisterschaften im Akrobatikturnen den 16. Platz. Für ihre Leistungen ernten sie internationale Anerkennung. Renate Ried

Die Balance muss stimmen: Das Winterthurer Duo Cécile Schön und Dario Speidel an der WM in Genf. Felix Kuntoro

Drei Übungen präsentierte das Duo der Akrobatik- und Geräteriege Winterthur. In der Balancekür entschied sich Cécile Schön gerade noch im richtigen Moment, ein Element auszulassen. Ein weiser Entscheid, denn ein Sturz wäre die schlechtere Variante gewesen.

In der Tempo-Übung liess sich das Paar zu passender Musik wie durch Zauberhand aus einer Musikdose zum Leben erwecken. Dario Speidel wirbelte seine Partnerin durch die Lüfte, sie zeigte Doppel- und Schraubensalti. Für den Doppelsalto gestreckt gabs gar Zwischenapplaus der anderen Nationen. Am Ende wurden die Spielfiguren wieder zurück in die Musikdose gesteckt, die Übung wurde mit 25,150 Punkten belohnt.

