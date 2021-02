Papst Johannes Paul II. bekräftigte schon 1998 die althergebrachte Lehre der katholischen Kirche: Autoerotik ist eine Sünde. Foto: Arturo Mari (Keystone)

Selbstbefriedigung sei Selbstzerstörung, erfüllte Sexualität nur im Rahmen der Ehe möglich. Die Youtube-Predigt von Philipp Isenegger, Vikar in Zürich-Affoltern, sorgt reihum für Empörung. Für die Zürcher Synodalratspräsidentin Franziska Driessen-Reding ist das Video schlicht «widerlich». Es mache sie «fassungslos», sagte sie der Plattform Kath.ch, wie dieser jüngere Vikar «die Denkweise einer verklemmten Vergangenheit als ewige Wahrheit» verkaufe.

«Autoerotik verfehlt das Ziel einer normalen Sexualität und dient der Kultur des Todes.» Papst Johannes Paul II.

Vergangenheit? Mitnichten. Warum sagt niemand, dass der Vikar nur die immer gültige und aktuelle Lehre der Kirche auf den Punkt bringt? Gemäss Weltkatechismus ist die «absichtliche Erregung der Geschlechtsorgane mit dem Ziel, geschlechtliche Lust hervorzurufen», Sünde. Nein, nicht lässliche Sünde, sondern «eine in sich schwere ordnungswidrige Handlung». In seinen Moralschreiben «Glanz der Wahrheit» und «Evangelium des Lebens» zählt Papst Johannes Paul II. die Autoerotik gleich wie Verhütung, Abtreibung oder gelebte Homosexualität zu den in sich schlechten Handlungen: Alle verfehlten sie das Ziel einer normalen Sexualität und dienten der Kultur des Todes.

Der polnische Papst liess sich damals vom bekannten Zürcher Philosophen und Opus-Dei-Priester Martin Rhonheimer beraten – früher in Rom, heute in Wien tätig. Für «moralisch zulässig» hält der Ethiker die masturbierende Stimulation der Genitalien eines Mannes einzig dann, wenn er die Fruchtbarkeit seines Spermas analysieren lassen will. Frauen indes scheinen keinerlei legitimen Grund zu haben, ihre Genitalien zu stimulieren. Um der bösen Lust Herr zu werden, tragen beim Opus Dei Männer wie Frauen Bussgürtel. Vikar Isenegger empfiehlt demgegenüber kaltes Duschen oder nacktes Sitzen im Schnee.

Wen das empört, soll doch bitte jene benennen, die die weltfremde Kleriker-Moral definieren und verantworten: den Papst und die Bischöfe.