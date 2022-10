Gastrokolumne Angerichtet – Die Wings sind die Überflieger am Nachthimmel Legendär, kultig, was auch immer. Übers Paddy’s in Winterthur City lässt sich einiges sagen. Doch wie stehts ums Essen? Urs Stanger

Ein paar Happen aus der Paddy’s-Menükarte, die für ein Pub ziemlich umfangreich ist. Foto: Silvan Stanger

Italiener, Spanier, Asiaten – alle können sie besser kochen als die Briten. So meint man landläufig, so ist es auch. Weshalb also in einen Pub mit britischer – genau genommen natürlich irischer – Ausrichtung gehen, um sich die Menükarte zu Gemüte zu führen?

Start des Familienausflugs an einem Freitagabend. Man schreitet durch die Schwingtür ins Paddy O'Brien's Old Irish Pub, das seit 27 Jahren in diesem stattlichen Rundbau beim Bahnhof zu Hause ist, und verbringt die nächste Zeit nicht mehr in Winterthur, sondern irgendwo jenseits des Ärmelkanals. Viel Holz, viel Accessoires, viele Gäste, viel Zapfhähne, viele ausgezeichnete Biersorten, Cider, auf den TV-Bildschirmen Sport und irische Landschaften, klein, lauschig, urchig.

Und das Essen? Die Chicken Wings (13.- Franken) sind die Überflieger, sagenhaft gewürzt und allein schon den Besuch wert. Die Fish & Chips (13.-) und die mit Curry gefüllten Chicken Bols (11.-) munden solid gut, wobei etwas mehr Pepp nicht schaden würde. Beim Paddy’s Basket (13.-) mit Pommes frites überzeugt der Burger mit Beilagen und Sandwichtoast. Zum «Dessert» gabs irgendwann Mozzarella-Sticks (11.-). Durchwegs sehr saubere Qualität, mit der Sauce als Muntermacher, alles zu fairen Preisen. Man geht nicht zwingend wegen des Essens ins Paddy’s. Aber wer dort ist, findet im Food die absolut passende Ergänzung.

Allein diese Chicken Wings sind einen Besuch wert. Foto: Remia Stanger

Das Paddy’s ist eine Erfolgsgeschichte. Wen wunderts, denn das Gesamtpaket stimmt. Zumal es im Leben wichtig sein kann, eine Zweitmeinung eines Insiders einzuholen, sei Ramon F. aus W. zitiert, der schon manche Stunde in ähnlichen Lokalen verbracht hat: «Sehr anständig für Pub-Food», urteilt er übers Paddy’s. Seine Favoriten: diese herrlichen Wings sowie die Chicken Nuggets (11.-). Zubereitet wird das Ganze neben der Theke in einer Kammer namens Küche. Was hier auf engem Raum ausgeliefert wird, verdient ein anerkennendes Nicken. Das Personal steht unter Dauereinsatz und bleibt dennoch gut drauf.

Das Ende Freitag kurz vor Mitternacht. Tische und Stehplätze sind gleich gut besetzt wie in den paar Stunden zuvor. Es läuft, es ist gemütlich, es schmeckt. Der Körper fühlt sich gesättigt, alles schön, alles fröhlich. Gute Nacht!



Einer der Klassiker: Das Paddy’s Basket mit Burger im Sandwichtoast und Pommes – und einem passenden Bier. Foto: Kevin Stanger

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

