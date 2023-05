NLA-Football – Winterthur Warriors geben rote Laterne ab In einem packenden Duell gewinnen die Gastgeber auf der Schützenwiese mit ihrem ersten Saisonsieg 37:33 gegen den amtierenden Meister Bern Grizzlies. Die Berner sind nun an das NLA-Tabellenende gerutscht. Manuel Aeberli

Harter Kampf: Winterthurs Tobias Zehnder wird von den Grizzlies in die Mangel genommen. Foto: Enzo Lopardo

Der Winterthurer Sieg vor 1080 Zuschauern war das Resultat einer konsequenten und geschlossenen Mannschaftsleistung. Die Offense überzeugte nicht nur durch die erzielten Punkte, sondern auch durch ein sehr variables Spiel. Für die gegnerische Verteidigung wurde es immer schwieriger, den Winterthurer Angriff lesen zu können. Quarterback Andrew Matthews setzte einige Male selber zum Lauf an, was er bislang in dieser Saison noch eher wenig getan hatte. Leroy Rümmeli erzielte mehrere Touchdowns und dürfte mit die meisten Receiving Yards für sich verbucht haben.