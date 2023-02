Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Die Winterthurer Eisprinzessin 16-jährig gelang Karin Iten aus Veltheim die erste Sensation im Eiskunstlauf. Die Karriere der Europa- und Weltmeisterin endete aber fast so schnell, wie sie begonnen hatte. Nicole Döbeli

Die junge Winterthurer Eiskunstläuferin Karin Iten (1956–2010), um 1973.

70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden

können. Foto: Lajos Kotay / bildarchiv.winterthur.ch



«Sensation an der Eiskunstlauf-EM», verkündete der «Landbote» Anfang Februar 1973. Die Sensation war die junge Eiskunstläuferin Karin Iten, die – noch nicht einmal 17-jährig – an den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Köln als erste Schweizer Einzelläuferin eine Medaille im Gesamtklassement gewonnen hatte.

Karin Iten, aufgewachsen in Veltheim, machte ihre ersten Schlittschuhschritte auf der Kunsteisbahn Zelgli und wurde 1963 vom Trainer Jack Gerschwiler entdeckt, einem der ganz Grossen des Eissports. In der Teildisziplin Pflicht wurde sie von 1973 bis 1975 Europameisterin und gewann an den Weltmeisterschaften in diesen drei Jahren Gold, Silber und Bronze.

Doch die Karriere des jungen Talents war nicht nur steil, sondern auch kurz und endete abrupt. Karin Iten, die seit ihrer Jugend an Diabetes litt, musste bereits nach den Weltmeisterschaften 1975 in Colorado Springs vom Spitzensport zurücktreten. Fortan war ihr nur noch die Arbeit als Trainerin möglich, bis ihre Kräfte auch dies nicht mehr zuliessen. 1983 musste sie dem Sport den Rücken kehren, und sie arbeitete nach einer kaufmännischen Ausbildung in einer Transportfirma.

Von Karin Itens Zeit auf dem Eis zurückgeblieben sind ein gutes Dutzend Bananenschachteln voller Erinnerungen: Zeitungsartikel, Fanpost, Schuhe oder Fotos von ihrer meisterhaften Pirouette. Diese wurde später nach einer ihrer Nachfolgerinnen «Biellmann-Pirouette» genannt. Aber eigentlich war es die «Karin-Iten-Pirouette».

