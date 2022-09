Nadine Saxer im Podcast – Die Winzerin, die von und für den Wein lebt Nadine Saxer produziert in Neftenbach ihren noblen Weissen. Im Podcast «Dialogplatz» spricht sie über alkoholfreien Wein, das Arbeiten in einer Männerdomäne und gute Jahrgänge. Gregory von Ballmoos

«Weinmachen ist eine Kunst», sagt Nadine Saxer im Podcast «Dialogplatz». Foto: Madeleine Schoder

Für Winzerin Nadine Saxer ist Wein mehr als nur der Beruf. «Er ist auch etwas mein Leben», sagt sie. Und es sei auch mehr als nur Arbeit. Es sei eine Kunst, so Saxer. Vor allem, wenn das Jahr nicht so gut gewesen sei. «Es sind sehr viele Faktoren, die bei der Arbeit im Keller, also nach der Traubenlese, reinspielen», sagt Saxer. Aktuell wird auf den Parzellen des Weinguts Saxer gewümmt – alles in Handarbeit. «Wir haben ein treues, routiniertes Trüppchen, das uns dabei hilft», sagt Saxer. 2022 ist ein gutes Weinjahr, was das heisst, erklärt Saxer beim Podcast «Dialogplatz».

Die studierte Önologin übernahm das Weingut 2011 von ihrem Vater, seither habe sie nur feine Umstellungen vorgenommen. «Ich habe nicht alles auf den Kopf gestellt», sagt sie. Als Frau war sie fast eine Exotin in der Szene. «Da gewöhnt man sich aber schnell dran.» Zudem gäbe es immer mehr Winzerinnen. Ihnen wird nachgesagt, dass sie die bessere Nase haben für die Feinheiten im Wein.

Dank Corona Kunden aus der Westschweiz

Aufgrund der Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie haben viele Leute in den vergangenen beiden Jahren die Schweiz entdeckt – und gemäss Saxer auch den Schweizer Weinbau. So habe sie seither vermehrt Kunden aus der Westschweiz. «Es ist wirklich etwas Neues, dass die Westschweizer sich für Deutschschweizer Wein interessieren.» Weniger spannend findet Saxer alkoholfreien Wein. «Der Alkohol ist auch ein Aromaträger, darum kommt alkoholfreier Wein nicht an die Qualität eines normalen Weins heran», meint sie.

Wann welches Thema besprochen wird

2:40 Alkoholmissbrauch im Winzerleben

5:30 Persönlicher Weingeschmack

6:15 Sie oder ihr Mann: Wer macht den besseren Wein?

16:50 Was muss ein Wein mindestens kosten?

24:26 Als Frau in einer Männerdomäne

26:45 Klimawandel und Wein

28:55 Pestizid im Weinanbau

36:05 Freude an der Wümmet

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

