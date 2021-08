Kein Faustball-Boom – Die Wirkung der WM ist verpufft Im August 2019 ging in Winterthur eine unvergleichliche Faustball-WM der Männer über die Bühne. Die Schweizer Szene konnte nicht nachhaltig davon profitieren. Urs Stanger

Leon Heitz ist einer der fünf Faustballer der FG Elgg-Ettenhausen, die in dieser Woche zu Testspielen gegen Deutschland (wie hier in Elgg) antraten. Heinz Diener

25 000 Zuschauer strömten an den sieben WM-Tagen im August 2019 auf die Schützenwiese. Die Stimmung war hervorragend, die sportlichen Leistungen bemerkenswert, die Spiele sehenswert. «Ein sensationeller Event. So etwas hat es vorher im Faustball noch nie gegeben, und er wird auch in Zukunft schwer zu toppen sein», schwärmt der Elgger Oliver Lang, damals wie heute Nationaltrainer der Schweizer.

«Der erhoffte Hype ist ausgeblieben.» Faustball-Nationaltrainer Oliver Lang über die Auswirkungen der WM 2019

Doch grundsätzlich war die WM in Winterthur in erster Linie ein Erfolg für den Moment. Denn jetzt, zwei Jahre später, muss Lang feststellen: «Der erhoffte Hype ist ausgeblieben. Nichts hat sich verändert.» Die monatelangen Corona-Unterbrüche waren bei der Entwicklung gewiss nicht hilfreich. Aber die Ursachen gehen weiter.