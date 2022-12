Marianne Brühwiler feiert den Jahreswechsel im Gasthaus Sternen in Sternenberg mit Gästen und ihrem Team. Freihaben wäre für sie ungewohnt «und langweilig».

Marianne Brühwiler feiert den Jahreswechsel im Gasthaus Sternen in Sternenberg mit Gästen und ihrem Team. Freihaben wäre für sie ungewohnt «und langweilig».

Die Wirtin, die an Silvester gern viel zu tun hat

Serie: Arbeiten an Festtagen

Frau Brühwiler, mögen Sie es, an Silvester zu arbeiten?

Ja! Wir kennen es nicht anders, ich bin in einer Wirtefamilie gross geworden und arbeite schon das Leben lang an Feiertagen, das gehört für uns einfach dazu. Mir würde etwas fehlen, wenn es nicht so wäre. Zudem ist meine Mutter auch da und hilft mit. Meine Tochter hat dieses Jahr aber frei. Wir wechseln uns im Team ab, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht jedes Jahr arbeiten müssen und auch mit ihren Familien feiern können.