Wechsel im House of Winterthur – Die Wirtschaft hat mehr Einfluss denn je Letztes Jahr traten alle Vertreter der Wirtschaft aus dem Vorstand des House of Winterthur zurück. Mit der Neuwahl am Donnerstag gibt sie ein Comeback mit mächtiger Stimme. Delia Bachmann

Am Donnerstag wählten die Mitglieder des House of Winterthur einen neuen Vorstand. Foto: House of Winterthur

Am Donnerstag wählten die Mitglieder des Vereins House of Winterthur einen neuen Vorstand. Dieser ist mit acht Mitgliedern nur noch halb so gross wie bei der Gründung vor sechs Jahren. Die Organisation ging im Juni 2017 aus der Fusion der Vereine für Tourismus- und Standortförderung hervor. Ihre Aufgabe ist es, die Stadt und Region Winterthur als Wirtschaftsstandort, Kulturplatz, Bildungsregion sowie als Freizeitdestination zu positionieren und zu vermarkten. Die anfängliche Idee, dass alle Interessen im Vorstand vertreten sein sollen, erwies sich in der Praxis als Herausforderung.