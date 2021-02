Geldsegen fürs Schweizer Eishockey – Die WM, die es nie gab, machte

13,4 Millionen Gewinn Obschon das Eishockey-Turnier vom Mai 2020 in der Schweiz wegen Corona abgesagt wurde, war es ein grosser finanzieller Erfolg. Die erstaunlichen Hintergründe. Simon Graf

Nur es spielte mit dem offiziellen WM-Puck: Maskottchen Cooly im Mai 2019. Foto: Anton Novoderezhkin (Keystone/TASS)

Der 21. März 2020 war ein trauriger Tag für Gian Gilli. Während Jahren hatte der gewiefte Organisator mit seinem Team auf die Eishockey-WM hingearbeitet, gut sieben Wochen vor dem vermeintlichen ersten Puckeinwurf musste er die definitive Absage verkünden. «Wir müssen unsere Emotionen zügeln», sagte der Engadiner damals und erinnerte an die schlimmen Bilder in Bergamo, wo sich die Särge mit Covid-Toten sogar in Kirchen stapelten.

Gillis Hoffnung, das Turnier 2021 an den gleichen Standorten und mit der gleichen Crew durchzuführen, zerschlug sich schon bald. Zu gross wäre das Risiko gewesen. Es war, wie man nun weiss, ein weiser Entscheid von Swiss Ice Hockey, sich nicht für das Folgejahr zu bewerben. Aber Gillis Arbeit war nicht umsonst, ja er schaffte mit dem OK und Vermarkter Infront, was noch nie jemandem gelungen war: mit einem Turnier, das nie stattfand, einen hohen Gewinn zu erwirtschaften – 13,4 Millionen Franken.