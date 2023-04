Ruth Werren im Podcast – Die Wolfsmutter von Winterthur sagt Adieu Ruth Werren spricht im Podcast «Dialogplatz» über «ihren» Wildpark Bruderhaus, sagt, warum sie froh ist, dass es dort keinen Streichelzoo gibt, und warum der Wolf nicht ihr absolutes Lieblingstier ist. Gregory von Ballmoos Jonas Gabrieli

Die 83-jährige Ruth Werren beim Gespräch auf der Redaktion des «Landboten». Foto: Madeleine Schoder

Ruth Werren hört auf. Im nächsten Jahr will sie sich als Präsidentin des Wildparkvereins Bruderhaus zurückziehen. Das verriet sie im Podcast «Dialogplatz» des «Landboten». Sie sei nicht mehr die Jüngste, begründet Werren den Entscheid. Die ehemalige FDP-Gemeinderätin war über zwanzig Jahre Präsidentin des Vereines Bruderhaus. In dieser Funktion habe sie gegen 900’000 Franken gesammelt, um verschiedene Projekte zu realisieren.

Hören Sie hier das ganze Gespräch mit Ruth Werren:

Am meisten am Herzen lagen ihr dabei die Wölfe. Sie habe bei einem Besuch im Tierpark Langenberg diese Tiere einen ganzen Tag lang beobachtet, dann sei für sie klar gewesen, dass es im Bruderhaus Wölfe brauche. 2008 wurde die Anlage eröffnet – Dajana und Quirin gründete das erste Rudel. In diesem Frühling zogen Tara und Romulus ins Gehege ein. Sie sollen das zweite Bruderhaus-Rudel gründen. Die beiden Tiere hätten sich gut eingelebt in ihrer neuen Umgebung. Werren hofft darauf, dass die beiden bereits in einem Jahr Nachwuchs bekommen. Wölfe paaren sich jeweils im Dezember und werfen im Frühling.

«Dumme Märchen»

Doch warum genau der Wolf? Es sei nicht nur der Wolf. «Tiere haben mich immer fasziniert», sagt die Bauerntochter. Schon als Kind sei sie stundenlang im Stall gesessen und habe Kühe beobachtet. Aufgewachsen ist Werren als eines von sechs Kindern auf dem Radhof oberhalb von Wülflingen. Später machte sie Karriere bei Coop und sass für die FDP jahrzehntelang im Gemeinderat, dem heutigen Stadtparlament. Zweimal versuchte sie den Sprung in den Stadtrat, unterlag aber beide Male. Zuerst gegen den späteren Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend (SP) und beim zweiten Versuch gegen Aurelia Favre (SP). In den Wahlkampf im Sommer, wo ihre Parteikollegin Romana Heuberger gegen Martina Blum (Grüne) antritt, will sich Werren nicht einmischen. «Ich finde es schlecht, wenn die Alten den Jungen reinreden wollen», sagt sie.

Das Mitbringsel von Ruth Werren: Ein präparierter Jungwolf. Foto: Madeleine Schoder

Ein Lieblingstier habe sie nicht. «Es ist immer das Tier, das gerade vor mir ist», sagt sie. Trotzdem lässt sie nichts auf den Wolf kommen. Die Märchen vom «bösen Wolf» bezeichnet sie als «dumm». «Der Wolf ist ein spannendes und gescheites Tier», sagt sie. Aber er sei eben ein Raubtier. «Er frisst Fleisch und kein Birchermüesli.» Trotzdem würde sie lieber einem Wolf begegnen als einem Keiler, also einer männlichen Wildsau. Es fasziniere sie, dass ein Tier, das vor hundert Jahren ausgerottet wurde, von allein den Weg zurück in die Schweiz fand.

Wie der Wolf aber den Weg ins Bruderhaus fand, erzählt Werren im Podcast «Dialogplatz». Nur so viel: Die heute 83-Jährige hoffte damals auf eine Polizeikontrolle.

Wann welches Thema besprochen wird

01:49 Der Wolf als böses Tier in Sagen und Märchen

07:37 Die Geschichte der Winterthurer Wölfe

09:21 Wieso Ruth Werren einmal auf eine Polizeikontrolle hoffte

12:36 Deshalb wird der Wolfnachwuchs im Gehege reguliert

16:10 Wie Tara nach Winterthur kam

19:41 Ein Wolf im Gehege, ist das noch zeitgemäss?

24:45 Der Wolf-Aprilscherz des Landboten

28:32 Mit dem Bärengehege ist sie gescheitert

31:09 Wie gross ihr Einfluss auf die FDP noch ist

34:34 Sie hat einen jungen Wolf ins Studio mitgebracht

37:20 Die Frage nach dem Lieblingstier

38:00 Im nächsten Jahr gibt Werren ihr Amt als Präsidentin ab

41:25 Wie Ruth Werren aufgewachsen ist

45:15 Wieso genau dieser Einsatz für den Wolf?

