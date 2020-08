Der Stadtverbesserer – Die Würfel sind gefallen Pinkfarbene Würfel in Scherben: Der Stadtverbesserer hat ein Déjà-vu und denkt über die Vergänglichkeit nach. Michael Graf

Vandalismus an der Kantonsschule Büelrain. Der leuchtend rosa Brunnen vom Zürcher Künstler Christoph Haerle wurde beschädigt. 2013 ging in Winterthur schon mal ein pinkfarbener Würfel zu Bruch, damals waren es Wind und Schwerkraft. Foto: Madeleine Schoder

Der Künstler Christoph Haerle hat kein Glück mit Winterthur. Schon zweimal hat er hier einen pinkfarbenen Plexiglaswürfel platziert, zweimal endete er in Scherben. Der Brunnen bei der Kantonsschule Büelrain wurde bekanntlich in der Bundesfeier-Nacht von Vandalen mit Feuerwerk zerstört. Eine Schande! Doch schon 2013 flogen pinkfarbene Würfelscherben, ohne Menschenhand. An einer Hausfassade in Töss hatte Haerle 2001 einen ähnlichen Würfel als Kunst am Bau installiert. Zwölf Jahre später wurde er bei einem Unwetter abgerissen, krachte mehrere Meter in die Tiefe und zerschellte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Dabei ist der Würfel doch eigentlich noch ein relativ stabiles Gebilde, zumindest wenn er auf dem Boden steht. Da hatte sich Winterthurs bekanntester Bildhauer Max Bill 1989 eine schwierigere Aufgabe gestellt, als er eine Skulptur aus drei gebogenen Natursteinscheiben entwarf. Sie sah aus, als hätte man ein Kartenhaus aus Pringle-Chips gebaut und dann auf den Kopf gestellt. Das fragile Gebilde stand zwei Jahre lang vor dem Hauptsitz der Winterthur-Versicherungen, 1991 kollabierte es. Jetzt dient eine Scherbe davon als dekorative Sitzbank vor dem Schulhaus Neuhegi.

Vita brevis, ars longa? Wohl eher Memento mori! Der Stadtverbesserer

Vita brevis, ars longa est, sagte der Lateinlehrer, das Leben ist kurz, die Kunst überdauert. Manchmal gilt aber auch in der Kunst: alea iacta est, der Würfel ist gefallen. Gerade in Winterthur. Hier muss sich auch ein Kunstwerk anhören: Memento mori, bedenke, dass du sterblich bist.