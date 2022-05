Künstler aus Winterthur – Die Wunderwelt des Hansruedi Lüthi Ein Buch und eine Ausstellung erinnern an den Tössemer Künstler. Alex Hoster

Silvio Vanzella vor dem Güterschuppen Töss mit seinem Buch über Hansruedi Lüthi. Foto: Marc Dahinden

Um ein Haar wäre das gesamte künstlerische Werk von Hansruedi Lüthi (1924-2010) in der Mulde gelandet. Dass es nicht so weit kam, ist dem pensionierten Zeichnungslehrer Silvio Vanzella aus Pfungen zu verdanken. Glück war auch im Spiel: Zufällig hatte seine Frau die Todesanzeige des Tössemer Künstlers entdeckt. Vanzella wies die Angehörigen brieflich auf den künstlerischen Wert von Lüthis Nachlass hin. «Am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf: Die Mulde sei zwar bereits bestellt, aber ich könne alles abholen, was ich wolle», erzählt Vanzella.