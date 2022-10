Corona-Demo in Winterthur – Die Wut treibt sie noch immer auf die Strasse Am Sonntag wurde der Neumarkt zum Sammelbecken der Hässigen. Hunderte Corona-Skeptiker gingen auf die Strasse, um gegen den Staat und alles Mögliche zu demonstrieren. Delia Bachmann

Bei der bewilligten Demonstration der Corona-Skeptiker regnete es in Strömen. Bei der anschliessenden Kundgebung hellte das Wetter auf. Foto: Enzo Lopardo

Das Coronavirus ist noch da, doch die nationalen Covid-19-Massnahmen sind seit Monaten aufgehoben. Man könnte also meinen, die Gegner dieser Massnahmen hätten ihr Ziel erreicht. Trotzdem trafen sich am Sonntag Hunderte Corona-Skeptiker auf dem Neumarkt in Winterthur für eine Kundgebung. Organisiert wurde diese vom Verein «Public Eye on Science», präsidiert von Urs Hans: Der Biobauer und Kantonsrat aus Turbenthal ist seit seinem Rauswurf bei den Grünen parteilos. In seiner Rede bezeichnete er die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg als Inszenierung: «Wer diesen Winter in Europa friert, friert für die USA und nicht für die Ukraine», so Hans.