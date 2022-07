Wohnungsmarkt in Winterthur – Die Zahl der leer stehenden Wohnungen nimmt weiter ab Nur 1 von 270 Wohnungen war anfangs Juni in Winterthur nicht vermietet oder verkauft. Das ist der tiefste Wert seit acht Jahren. David Herter UPDATE FOLGT

Bei neuen Wohnungen liegt die Leerwohnungsziffer noch tiefer. Einerseits weil im vergangenen Jahr etwas weniger neue Wohnungen fertiggestellt wurden und andererseits, weil neue Wohnungen stärker gefragt sind. Foto: Urs Jaudas

Die Leerwohnungsziffer, die anzeigt, wie viele Wohnungen in Winterthur leer stehen, ist erneut gesunken. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. Sie hat die leer stehenden Wohnungen erfasst, im Auftrag des Bundesamtes für Statistik. Dabei werden Wohnungen gezählt, die am Stichtag leer stehen und zur Vermietung oder zum Verkauf angeboten werden.