«Die Zauberformel lautet: Wind plus Solar plus Nuklear»

Kernenergie und Klimaschutz, ist das eine sinnvolle Kombination?

Es ist kein Geheimnis, dass die Kernenergie weitgehend klimaneutral ist. Sie liegt mit den geringen Emissionen, vorrangig im Uranbergbau, gleich auf mit der Windkraft und ist besser als die Fotovoltaik. Die Einsparung ist aber bei allen drei Technologien gegenüber den fossilen Energieträgern so gewaltig, dass diese Unterschiede nicht ins Gewicht fallen. Also Wind plus Solar plus Nuklear minus Kohle minus Gas minus Öl ist hier die Zauberformel.