Dorfentwicklung in Brütten – Die Zentrumspläne sind nun konkret, doch noch fehlt das Geld Zwei Neubauten mit Wohnungen, Bistro und Volg: Die Genossenschaft Zentrum Brütten hat der Bevölkerung das Vorprojekt vorgestellt und auch kritische Fragen beantwortet. Heinz Zürcher

Im neuen Zentrumsbau soll ein Bistro betrieben werden. Auf der Rückseite zieht der Volg ein. Visualisierung: PD

Das Interesse an der Entwicklung des Dorfzentrums von Brütten ist gross. Etwa 100 Einwohnerinnen und Einwohner fanden sich am Samstag in der Mehrzweckhalle ein, um sich ein Bild der geplanten Gestaltung zu machen. Die Genossenschaft Zentrum Brütten und ihr Präsident Ueli Arn hatten zur Orientierung eingeladen. Dies auch in der Hoffnung, mit Visualisierungen und Auskunft aus erster Hand weitere Genossenschafterinnen und Genossenschafter zu gewinnen.