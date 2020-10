Pausenfazit - Der ZSC dominiert weiterhin

4:0 für die Lions - so lautet das klare Resultat dieser Partie nach 40 Minuten.

Zu Beginn des zweiten Drittels geht es drunter und drüber im Hallenstadion: Zuerst kassiert der ZSC innerhalb von einer Minute drei Strafen. Für die Davoser bedeutet dies, dass sie gut zwei Minuten in doppelter Überzahl und danach noch eine Minute in einfacher Überzahl agieren können. Und es brennt vor dem Zürcher Tor - aber ein Treffer fällt nicht. Zum einen zeigen sich die Davoser sehr ineffizient, zum anderen pariert Flüeler im Zürcher Tor teils mirakulös. So verstreicht die Situation ohne weitere Tore.

Nur einen kurzen Augenblick später ist es Hollenstein, der für den ZSC auf 3:0 erhöht und die Davoser noch tiefer ins Elend stürzt. Rund acht Minuten vor Ablauf des zweiten Drittels trifft dann auch noch Pedretti zum aktuellen Zwischenstand von 4:0.

Die Partie scheint also schon beinahe entschieden zugunsten der Zürcher. Doch wer weiss: Gelingt den Davosern nach der Pause ein schneller Treffer, können sie vielleicht noch auf ein Wunder hoffen.