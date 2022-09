Chancenlos gegen die Lakers – Die ZSC Lions prallen hart auf in der Meisterschaft Beim Saisonstart läuft für die Zürcher alles schief: Sie verlieren gegen die beschwingten Lakers 1:4 und schon früh ihren NHL-Jungstar Alexandre Texier. Simon Graf

Ein schmerzhafter Auftakt für die ZSC Lions: Goalie Hrubec wird von Lakers-Stürmer Lammer zu Fall gebracht Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Draussen herrschen noch sommerliche Temperaturen. Doch die neue Eiszeit hat für die ZSC Lions frostig begonnen. Nicht nur waren sie im Auftaktspiel gegen beschwingte Lakers beim 1:4 chancenlos, sie verloren auch ihren NHL-Jungstar Alexandre Texier. Der Franzose wurde in der 11. Minute von Wick von hinten in die Bande gestossen und bestritt danach nur noch drei Einsätze, ehe er abbrach. Ob und wie lange er ausfällt, wissen die ZSC Lions noch nicht.

Beide Teams liefen mit insgesamt acht neuen Ausländern auf, doch es war wieder einmal der letztjährige Liga-Topskorer Cervenka, der alle überragte. Der Tscheche, neu auch Captain der Lakers, leitete schon in der 1. Minute den Gegenstoss ein, der zum 1:0 durch Lammer führte. Das 3:1 kurz vor der zweiten Pause schoss er selber, aus der Drehung ins Lattenkreuz. Das 4:1 Lammers (51.) bereitete er mit einem seiner berüchtigten Querpässe vor.

Die 3 Infos einblenden Roman Cervenka

Der Tscheche führt die Lakers magistral zum Sieg, ist an drei der vier Tore beteiligt. Die ZSC Lions bekommen ihn nicht in den Griff. Simon Hrubec

Der neue ZSC-Goalie ist an allen Gegentore schuldlos. Viel zu oft wird er von seiner Vorderleuten im Stich gelassen. Willkommen in der National League! Alexandre Texier

Der Franzose deutet seine Offensivqualitäten in seinen fünf Minuten Netto-Eiszeit an, trifft einmal den Pfosten. Dann muss er verletzt kapitulieren.

Das war es dann mit den Hoffnungen der ZSC Lions auf eine Wende. Sie waren vor 5000 Zuschauern erstaunlich chancenlos und zuweilen überfordert vom Tempo der Lakers. Vielleicht, weil sich diese mit Red Bull München und Tappara Tampere als Gegner in der Champions League trotz der drei Niederlagen in vier Spielen schon eine höhere Kadenz gewöhnt waren als die Zürcher, die sich gegen die Underdogs Fehervar und Katovice immerhin schon für den Achtelfinal qualifiziert haben.

Doch die Lakers sind von ganz anderer Qualität. Vergangene Saison mit Rang 4 das Überraschungsteam, wollen sie sich in diesem Winter bestätigen. Dabei setzt Coach Stefan Hedlund weiter auf viel Intensität in allen Zonen. Die bekam den ZSC Lions gar nicht gut. Schon im Startdrittel gestanden sie den Rapperswilern vier, fünf Topchancen zu, und in diesem Takt ging es weiter. Die Defensive, auf dem Papier das Prunkstück der Zürcher, steht noch gar nicht stabil.

Es war zum Verzweifeln für die Zürcher: Sven Andrighetto schreit seinen Ärger hinaus. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Auch das Powerplay der ZSC Lions funktionierte noch nicht richtig. Selbst die Fünfminuten-Strafe gegen Wick führte zu nichts, Roe (21.) glich dann immerhin zu Beginn des Mittelabschnitts aus. Doch bis zur zweiten Pause wurden die Zürcher dann dominiert – das 1:3 nach 40 Minuten schmeichelte ihnen noch. Wer eine Reaktion im dritten Abschnitt erwartet hatte, wurde enttäuscht. Es kam kaum mehr Torgefahr auf vor Nyffeler.

Das Telegramm Infos einblenden Lakers - ZSC Lions 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) 5011 Zuschauer. – Tore: 1. (0:41) Lammer (Moy, Cervenka) 1:0. 21. Roe (Hollenstein) 1:1. 23. Eggenberger (Ausschluss Kukan) 2:1. 40. (39:19) Cervenka (Lammer) 3:1. 51. (50:00) Lammer (Cervenka) 4:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten plus 5 Minuten und Spieldauer gegen Wick (Bandencheck), ZSC Lions 4-mal 2 Minuten. – Bemerkungen: Lakers ohne Brüschweiler, Elsener, Forrer und Vouardoux (alle verletzt), ZSC Lions ohne Diem (krank), Azevedo und Jeffrey Meyer (verletzt). – Pfostenschüsse: 8. Wallmark, 12. Texier. Die ZSC Lions ab 14. ohne Texier.

Coach Rikard Grönborg versuchte, seine offensiven Elemente auf drei Linien zu verteilen. Doch so richtig harmonierte noch keine Sturmreihe. Und natürlich half der frühe Ausfall Texiers nicht. Der einzige ZSC-Torschütze Roe wirkt sehr bemüht, sich wieder in eine Schlüsselrolle zu kämpfen, spielte die Partie aber ebenfalls nicht zu Ende. Wallmark zeigte einige Male seine Qualitäten im Spiel nach hinten. Der hochgelobte Lehtonen blieb beim Meisterschaftsauftakt noch vieles schuldig.

Das Gute für die ZSC Lions: Sie haben noch 51 Spiele, um es besser zu machen. Und der Spielraum dafür ist beträchtlich.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.