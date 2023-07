Reform der Schulstufen – Die Zürcher Primarschulen werden umgekrempelt Neu sollen Schulkinder nicht mehr in Unter- und Mittelstufe eingeteilt werden, sondern in drei Stufen. Für die Kinder bedeutet das mehr Klassen- und Lehrpersonenwechsel. Daniel Schneebeli

In den Zürcher Primarschule kommt es an vielen Orten zu einem zusätzlichen Klassenwechsel. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Schwerzenbach hat es getan, Wädenswil auch, Horgen will im nächsten Schuljahr starten, und in etlichen kleineren Gemeinden, etwa im Knonauer Amt, ist es schon länger Gewohnheit: In der Primarschule gibt es keine herkömmlichen Schulstufen für die Kleinen und die Grossen mehr. Die Unterstufe (1. bis 3. Klasse) und die Mittelstufe (4. bis 6. Klasse) sind oder werden abgeschafft.