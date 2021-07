Taxiverband rechnet mit Konkursen – Die Zürcher Taxifahrer machen nur halb so viel Umsatz wie vor Corona Viele Taxis in Zürich bleiben leer. Und die Situation für die Fahrer könnte sich noch verschlechtern.

Nur wenige Geschäftsleute und Touristen besuchen Zürich. Das spüren auch die Taxifahrer. Foto: 20min / Celia Nogler

Etwa 1500 Taxis waren vor Corona auf den Zürcher Strassen unterwegs. Momentan sind es nur 1000, wie das «Regionaljournal» von SRF berichtete. Trotz den Lockerungsmassnahmen warten die Fahrerinnen und Fahrer immer noch auf Kunden.

«Die Taxis in Zürich machen nur halb so viel Umsatz wie vor der Pandemie», sagte Georg Botonakis, der Präsident des Zürcher Taxiverbands, gegenüber SRF. Die Touristen und Geschäftsleute würden noch immer fehlen. Weil die Bars und Discos wieder offen hätten, gebe es in der Nacht zwar wieder etwas mehr zu tun. Doch weil auch die Nachtbusse wieder verkehrten, sei der Effekt minim.

«Die Situation wird sich für die Fahrerinnen und Fahrer noch verschlechtern», sagt Botonakis. Sobald die Hilfsgelder auslaufen, rechnet er mit einer Konkurswelle.

