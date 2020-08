Digitaler Kassenwart – Die Zukunft der Ladenkasse steht in den Wolken Der Österreicher Johannes Ferner entwickelt Software, mit der deutsche und österreichische Registrierkassen direkt den Steuerämtern angeschlossen werden. Michael Kläsgen

johannes ferner / PD Foto: PD

Was Johannes Ferner mit seinem im Moment 30-köpfigen Team erarbeitet hat, können schon bald Millionen von Konsumentinnen und Konsumenten sehen – auf ihren Kassenbons. Gut, vermutlich wird sich das kaum eine länger anschauen, denn es handelt sich um verschlüsselte Signaturen, die für Laien keinen Sinn ergeben. Aber der Zahlensalat ist eminent wichtig. Die Technik dahinter soll helfen, den tagtäglichen Steuerbetrug an den Millionen Ladenkassen in Österreich und Deutschland einzudämmen. Und daran tüftelt der 29-Jährige mit seinem Team seit zwei Jahren mit grossem Engagement und Enthusiasmus.