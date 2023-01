Gastronomie in Andelfingen – Die zwei Dorfbeizen in Adlikon und Humlikon stehen ohne Pächter da Die Zukunft der beiden Restaurants Post und Einhorn in Adlikon und Humlikon ist ungewiss. Die Suche nach neuen Pächtern war bislang erfolglos. Markus Brupbacher

Im Dorfzentrum von Humlikon liegt das Restaurant Einhorn – nach wie vor ohne neuen Pächter. Archivfoto: Peter Würmli

Man sei «guter Dinge», was die Pächtersuche für das Restaurant Einhorn angehe. Das sagte Marcel Meisterhans, der letzte Gemeindepräsident von Humlikon, an der Gemeindeversammlung Ende November in Andelfingen. Humlikon und Adlikon haben sich per 1. Januar 2023 dem grossen Nachbarn Andelfingen angeschlossen. Denn es lägen, so Meisterhans damals, drei Bewerbungen für neue Pächter auf dem Tisch.