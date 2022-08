Violinistin aus Winterthur – Die zwei Leben der Katharina Hardy Die Winterthurerin Katharina Hardy ist gestorben. Die Geige war ihr Halt nach dem überlebten Konzentrationslager. Und der klassischen Musik widmete sie auch ihr Leben.

Katharina Hardy war Musiklehrerin, Violinistin und Festivalgründerin. Ihr langes Leben führte sie jedoch auch an dunkle Orte. Archivfoto: Guido Lauper

Die Musik war das eine Leben der Winterthurer Violinistin und Musikpädagogin Katharina Hardy, die am 7. August 2022 im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Das andere war eines, das sie für Jahrzehnte im Innersten verschloss und erst in den letzten Jahren an eine breite Öffentlichkeit liess, als Hardy von ihrem Überleben in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus berichtete.