Die 3 Infos einblenden

Simon Sterchi

Nur eine Woche nachdem der Stürmer im Spital eine Herzrhythmusstörung namens AV-Knoten-Reentry-Tachykardie hat operieren lassen, figuriert er wieder in der Aufstellung der Mutzen.

Beat Forster

In der 6. Minute bricht der Stock des Biel-Verteidigers. Die Hälfte des Arbeitsgeräts bleibt in der Werbebande stecken und sorgt so für eine mehrminütige Unterbrechung.

Samuel Kreis

Der Biel-Verteidiger fühlt sich gegen seinen Ex-Club in der Offensive ausgesprochen wohl. Zwei seiner fünf Saisontore hat er gegen den SCB erzielt, und diesmal gelingt ihm ein Assist.