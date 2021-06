Wieder beim FCW – Die zweite Rückkehr des Linksfusses Schättin Nach zwei Abstechern zum FC Zürich wird Tobias Schättin künftig erneut für den FC Winterthur, seinen Stammclub, spielen. Hansjörg Schifferli

In der vorletzten Saison trat Tobis Schättin (rechts, im Heimspiel gegen Vaduz) noch für den FCW in der Challenge League an. Nathalie Guinand

Zweimal hat sich Tobias Schättin, als Linksfuss beim FC Winterthur aufgewachsen, in der Super League durchzusetzen versucht. Beide Male beim FC Zürich. Aber er scheiterte im Frühjahr 2018, als er es auf nur vier Einsätze brachte. Und er scheiterte – zumindest aus der Sicht des Vereins – in der vergangenen Saison, als er zu Beginn dreimal in der Startelf stand, danach aber nicht mehr an Neuverpflichtung Fidan Aliti vorbeikam. Zehn Einsätze in der Super League stehen danach in seinem Palmarès, jetzt, da er als 24-Jähriger zum zweiten Mal zum FCW zurückkehrt. Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben, aber am Donnerstag soll das erledigt werden.

