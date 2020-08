Zwei Rumänen verhaftet – Dieb flüchtet auf Baum im Vögelipark Die Stadtpolizei Winterthur hat am vergangenen Wochenende gleich zwei Diebe aus Rumänien verhaftet. Beide Fälle sind nicht ganz alltäglich.

Im Lindengutpark versteckte sich ein Mann vor der Polizei – dafür kletterte er auf einen Baum. Foto: Marc Dahinden

Der Geldwechsler

Am Freitagabend wollte ein Mann wiederholt Geld wechseln in einem Restaurant in der Winterthurer Altstadt, und das so oft, dass es dem Betreiber des Restaurants suspekt wurde. Er prüfte das Portemonnaie und stellte prompt fest: Es fehlt eine Banknote.

Die ausgerückte Patrouille konnte den mutmasslichen Täter, einen 34-jährigen Rumänen, vor Ort verhaften. Der Mann bestreitet die Tat, war aber laut Stadtpolizei Winterthur bereits wegen ähnlicher Delikte zur Verhaftung ausgeschrieben.

Der Kletterer

Am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr meldete eine Warenhausdetektivin der Stadtpolizei Winterthur, dass ein junger Mann geklaut habe und geflüchtet sei. Beim Eintreffen der Polizisten war der Täter bereits über alle Berge. Er rannte durch den Lindengutpark und versteckte sich auf einem Baum. Auf die Schliche kam ihm die Polizei, weil er die geklaute Ware auf der Stadthausstrasse verloren hatte und die Stapo einen Tipp per Telefon bekommen hatte.

Als die Polizei um halb sechs beim besagten Baum eintraf, sass der 25-jährige Rumäne noch immer auf dem Baum. Er gab die Tat zu und wurde vorläufig verhaftet, auch er war bereits zur Verhaftung ausgeschrieben.

gvb