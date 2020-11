Einbrecher in Seuzach – Dieb mit Kamera überführt Die Kantonspolizei fand Diebesgut im Wert von mehreren Zehntausend Franken in der Wohnung des Einbrechers. Nicole Döbeli

Ein Dieb brach in Seuzach ein und wurde später von der Kantonspolizei Zürich überführt. Symbolbild: Vario Images

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochmittag in Seuzach einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen und zahlreiches Diebesgut sichergestellt. In den frühen Morgenstunden wurde eine Person von einer privaten Überwachungskamera bei einem Einfamilienhaus erfasst. Dank den Aufzeichnungen und polizeilichen Ermittlungen konnte später ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung an seinem Wohnort wurden gestohlene Waren im Wert von mehreren Zehntausend Franken gefunden. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob der Verhaftete noch für weitere Straftaten infrage kommt. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 18-jährigen afghanischen Asylbewerber. Er wird der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.