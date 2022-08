Einbruch in Elsau – Diebe machen grosse Beute Bei einem Einbruch in eine Gewerbeliegenschaft haben unbekannten Täter rund 25'000 Franken aus einem Tresor gestohlen.

Die Einbrecher klauten das Geld aus einem Tresor. Pixabay /Symbolbild

In Elsau brachen Diebe in der Nacht auf Sonntag um zwei Uhr in der Früh in eine Gewerbeliegenschaft ein. Zutritt verschafften sie sich, indem sie ein Fenster aufwuchteten. Im Innern öffneten sie einen Tresor und stahlen daraus rund 25'000 Franken und diverse weitere Gegenstände.

Anschliessend sei es den Einbrechern gelungen, das Gebäude unentdeckt verlassen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Sicherheitswarnung der Polizei Infos einblenden Das Thema Schutz vor Einbruch ist aktuell. Die Kantonspolizei Zürich bietet dafür Sicherheitsberatungen an und überprüft Gewerbegebäude oder Wohnhäuser auf Schwachstellen. Die Spezialisten zeigen, wie mit geeigneten Massnahmen das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, entscheidend vermindert werden kann. Die Sicherheitsberatung der Kantonspolizei Zürich ist kostenlos, unabhängig und kompetent. Interessierte Personen melden sich unter sicherheitsberatung@kapo.zh.ch oder telefonisch unter +41 58 648 14 10.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.