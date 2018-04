Die Gesundheit ausgestellt

Zur Eröffnung am Dienstag standen die Themen Kardiologie und Ästehtik im Fokus, gestern Mittwoch war die Orthopädie an der Reihe, morgen Freitag gehts dann um die Pneumologie.

Das Fachärztezentrum, das das Winterthurer Kantonsspital 2017 im Glattzentrum eingerichtet hat, legt sich mit der aktuellen Gesundheitsausstellung im Rahmen der «Active Days» offensichtlich mächtig ins Zeug.

Gemäss einer gestern publizierten Zwischenbilanz — Die Ausstellung läuft bereits seit dem 16. April — hat sich der Aufwand für die Macher bisher gelohnt.

«Die Ausstellung stösst bei den Besuchern, die trotz des sommerlichen Wetters im Glattzentrum sind, auf ein reges Interesse», lässt sich etwa der medizinische Leiter des Fachärztezentrums, Christian Gingert, zitieren.

So sei auch das virtuelle Darmmodell am vergangenen Samstag gut besucht gewesen; viele Besucher hätten die Gelegenheit genutzt, einen virtuellen Verdauung-Tripp durch den menschlichen Körper zu unternehmen.

Das Spezialangebot der «Darmreise» steht den Gästen des Glattzentrums übrigens noch einmal zur Verfügung, nämlich am nächsten Samstag, also am letzten Ausstellungstag in Wallisellen.

Fragerunden immer am Mittag und am Abend

Die Mediziner aus Winterthur belassen es freilich nicht beim zur Schau Stellen von Exponaten. Die Ärztinnen und Ärzte des Zentrums beantworten jeweils während sechs Stunden pro Tag Fragen der Ausstellungsbesucher, immer über Mittag von 11.30 und 14.30 Uhr und am Abend zwischen 17 und 20 Uhr; ja nach Datum dreht sich die Fragerunde um eines der Schwerpunkttehemen Ästhetik, Bewegungsapparat, Herz, Lunge oder Verdauung (siehe Kasten).

Zu den weiteren Highlights des Ausstellungsprogramms zählen die Organisatoren des Fachärztezentrums auch ein Preisausschreiben, an dem vier mal eine Laserbehandlung im Wert von je 1000 Franken verlost wird. Um daran teilnehmen zu können muss man vor Ort eine Wettbewerbsfrage beantworten.

(Zürcher Regionalzeitungen)