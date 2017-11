Mehr als 40 Autos bei Brand beschädigt

Gegen 20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung am Sonntagabend die Meldung ein, dass es in Adlikon bei Regensdorf in einer Tiefgarage brenne. Die sofort ausgerückten Löschkräfte konnten aufgrund des starken Rauches nur mit Atemschutz in die mit rund 200 Abstellplätzen ausgestattete Garage gelangen.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurden die Bewohner von zwei umliegenden Mehrfamilienhäuser vorsorglich aus ihren Wohnungen evakuiert. Das Feuer, das bei einem Personenwagen ausgebrochen war, konnte schnell gelöscht werden. Mit einem Grosslüfter wurde anschliessend der Rauch entfernt. Die Evakuierten konnten gegen 23 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Schaden von über einer Million Franken

An rund 40 in der Sammelgarage abgestellten Fahrzeuge sowie am Gebäude entstand durch die Hitze, Russ und Rauch ein Schaden von über einer Million Franken. Die genaue Ursache des Feuers ist zurzeit nicht geklärt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Nebst der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwältin standen 50 Angehörige der Feuerwehr Regensdorf, die Feuerwehr Opfikon mit Grosslüfter, Schutz & Rettung Zürich mit der Grossraumambulanz sowie ein Gemeindevertreter im Einsatz. (mst)