Surfpark wird unter die Lupe genommen

Ein Surfsee samt Planschbecken, eine Skateran­lage, Beachvolleyballfelder, ein Restaurant und vieles mehr. Ein so grosses Projekt, wie es der Verein Waveup angrenzend an die Sportanlage Wisacher realisieren will, macht neugierig und sorgt vielerorts für Vorfreude. Doch gleichzeitig kommen kritische Fragen und Ängste auf, vor allem bei den Anwohnern. Wie laut wird der Betrieb sein? Wie viele Besucher reisen an? Und wie soll der zusätzliche Verkehr abgewickelt werden? Seit heute können diese Fragen beantwortet werden. Auf der Gemeindeverwaltung Regensdorf liegen sämtliche Unterlagen öffentlich auf.

Weil die Anlage die Schwellenwerte weder hinsichtlich der Fläche oder des Besucheraufkommens noch hinsichtlich der Parkplatzzahl erreicht, besteht keine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Um die Bevölkerung transparent über die Auswirkungen der Anlage zu informieren, hat der Verein Waveup in Absprache mit dem Gemeinderat Regensdorf dennoch einen Umweltbericht erstellen lassen.

Lärm-Grenzwerte werden problemlos eingehalten

Für kritische Fragen hat bis jetzt vor allem der Lärm gesorgt. Anwohner befürchten, dass sowohl durch die Anlage selber wie auch durch die Besucher eine störende Lärmkulisse entstehen könnte. Die Firma Bakus, Bauphysik und Akustik, hat nun ein Lärmgutachten erstellt und fünf verschiedene Lärmarten beurteilt. Das Fazit daraus: Die Grenzwerte werden alle problemlos eingehalten.

Berechnet wurden die jeweiligen Lärmarten bei den angrenzenden Wohnblöcken an der jeweils am stärksten betroffenen Gebäudeecke. So hat sich ergeben, dass der Wellengenerator einen Lärm von maximal 37 Dezibel (tagsüber, Gerenstrasse 73) erzeugt. Das sind Lärmpegel, die irgendwo zwischen dem Ticken einer Armbanduhr und leiser Musik einzuordnen sind.

Lauter wird der Freizeitlärm beurteilt, für den es aber keine gesetzlichen Grenzwerte gibt. Dieser entsteht unter anderem im Surf- und Schwimmbecken, auf dem Spielplatz und im Park. Die Auswirkungen auf die Anwohner werden mit Werten zwischen 25 (abends, Neue Dällikerstrasse 144) und maximal 54 Dezibel (tagsüber, Gerenstrasse 59) ermittelt. Zum Vergleich: 55 Dezibel entsprechen einem leisen Gespräch oder dem Geräusch des Regens. Bereits heute besteht ein Spielplatz in unmittelbarer Nähe der Anwohner an der Gerenstrasse. Dieser wird von den Anwohnern sehr geschätzt und hat noch nie zu Reklamationen auf der Gemeindeverwaltung gesorgt.

Surfanlage ist weit weg vom Wohnquartier

Um die Lärmbelastung der angrenzenden Wohnquartiere möglichst gering zu halten, wollen die Verantwortlichen verschiedene Massnahmen ergreifen. Zum Beispiel ist die Surfanlage auf dem westlichen Teil des Areals angeordnet und damit weit weg vom Wohnquartier. Ausserdem ist das Gebäude, das unter anderem Restaurant, Surfshop oder Garderoben beinhaltet, so ausgerichtet, dass die Lärmbelastung für die Anwohner minimiert werden kann. Auch die Modellierung und die Bepflanzung des Areals tragen zur Lärmdämmung bei.

Mindestens 50 Prozent reisen mit dem ÖV an

Ein weiteres grosses Thema ist das Verkehrsaufkommen. Der kantonale Richtplan legt fest, dass der von der Anlage generierte Mehrverkehr zu einem beträchtlichen Teil vom öffentlichen Verkehr aufgenommen werden muss. Die Waveup-Verantwortlichen müssen gestützt auf die geplante entsprechende Bestimmung der Bau- und Zonenordnung einen ÖV-Anteil von mindestens 50 Prozent einhalten. Dieses hochgesteckte Ziel möchten sie unter anderem erreichen mit Kombiangeboten (vergünstigter ÖV mit vergünstigtem Eintritt), mit einem kostenlosen Shuttlebus vom Bahnhof oder auch mit der Möglichkeit, die Ausrüstung vor Ort zu mieten.

Der Verein Waveup rechnet mit einem täglichen Besucheraufkommen von 500 Personen. In den Spitzenzeiten von 12 bis 13 und von 17 bis 19 Uhr werden stündlich maximal 375 Besucher erwartet. Diese Zahl wird mit dem Verkauf von Tickets, die nur für die jeweils festgelegte Zeit gültig sind, gesteuert. Hinzu kommen an Spitzentagen maximal 70 Angestellte. Mit internationalen Wettkämpfen und dadurch grösserem Besucheraufkommen ist nur einmal innerhalb mehrerer Jahre zu rechnen. Schweizer Meisterschaften sollen rund einmal pro Jahr stattfinden. Wenn nun noch die Fans von Profisportlern und Zuschauer hinzugerechnet werden, ergibt sich eine Besucherzahl von 225 000 pro Jahr. Im Vergleich: Das Einkaufszentrum Regensdorf lockt jährlich rund 3,4 Millionen Besucher an.

Worst Case führt zu maximal 1,6 Prozent mehr Verkehr

Um Parkmöglichkeiten zu schaffen für diejenigen Besucher, die mit dem Auto anreisen, ist ein kostenpflichtiges Parkhaus mit 300 Plätzen über der Wiesackerstrasse geplant. Mit diesem sollen auch die bereits heute bei Sportanlässen bestehenden Engpässe bei der Parkierung aufgefangen werden. Um die Wohngebiete nicht zu belasten, wird der Verkehr zum Parkhaus und von diesem weg über den westlichen Teil der Wiesackerstrasse geführt.

Die Planer gehen davon aus, dass 70 Prozent des Individualverkehrs über die Wehntalerstrasse abgewickelt wird und 30 Prozent über die Neue Dällikerstrasse. Im Worst-Case-Szenario – also wenn doch weit mehr als 50 Prozent mit dem Auto anreisen würden – läge der Mehrverkehr über den ganzen Tag betrachtet bei zusätzlichen 0,9 Prozent auf der Neuen Dällikerstrasse und bei zusätzlichen 1,6 Prozent auf der Wehntalerstrasse.

Umzonungen kommen an die Gemeindeversammlung

Der nächste wichtige Termin nach der öffentlichen Auflage ist der 25. März. Läuft alles nach Plan, entscheiden die Regensdorfer dann über die Umzonung des Surfparkareals von einer Landwirtschafts- in eine Erholungszone. Im Tausch dafür soll die Parzelle Leematten, die momentan eine Erholungszone ist, wieder offiziell zur Landwirtschaftszone werden. Diese beiden Umzonungen sind die Grundvoraussetzungen für die Realisierung des Parks, der 2020 eröffnet werden soll.



Info: Auf der Gemeinde Regensdorf liegen folgende Unterlagen bis zum 8. Februar bereit: Änderung der Bau- und Zonenordnung, Zonenplan, Pla­­­­­­­­nungsbericht, Umweltbericht und Lärmgutachten. Die Unterlagen können während der Öffnungszeiten der Abteilung Bau und Werke eingesehen werden. (Zürcher Unterländer)