Nach Niederlage gegen Basel – Diese 5 Aussagen des Trainers fielen nach der Niederlage des FCW auf Der FC Winterthur unterliegt dem FC Basel 1:4 und verliert damit das dritte Spiel in Folge. Nächste Woche reist er nach Sion zum Kellerduell. Ein Final soll jenes Spiel aber nicht sein. Gregory von Ballmoos

Bruno Berner diskutiert mit dem vierten Schiedsrichter Marijan Drmic. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

«Ein Zeichen setzen»

Das sagte Bruno Berner zu seinem taktischen Marschplan. Er setzte auf ein 4-1-4-1 und nicht wie letzte Woche auf das altbewährte 4-2-3-1. Damit trat der FCW in der 31. Meisterschaftspartie zum 10. Mal in einer anderen taktischen Formation an als im Spiel zuvor. Das 4-1-4-1 wählte Berner, «um nach vorne zu kommen», wie er erklärte. Das gelang teilweise, der FCW hatte seine Chancen, aber er nutzte sie nicht. Das tat hingegen der FC Basel und lag darum bereits früh mit 2:0 in Führung.

Das 4-1-4-1 ist eine von fünf Formationen, die der FCW regelmässig spielt. Am meisten Punkte holte er sich aber im 4-2-3-1. Es ist die Aufstellung, die den Spielern des FCW wohl am besten liegt. Aus der kompakten Defensive können sie umschalten und ihre schnellen Flügel in Szene setzen. Das 4-1-4-1 hat den Vorteil, dass neben dem formstarken Matteo di Giusto auch Leader Samir Ramizi sowie zwei schnelle Flügel ihren Platz finden im Mittelfeld. Doch entscheidend für den Erfolg ist beim FC Winterthur ohnehin weniger die taktische Aufstellung als vielmehr die individuellen Fehler.

«Der Fehlpass gegen GC»

Auch diese Aussage von Berner knüpft direkt an die individuellen Fehler an. Gegen GC war es Souleymane Diaby, der den Zürchern mit seinem Fehlpass unnötig den Weg zum 1:0 ebnete. Gegen Basel war es Nishan Burkart, der zuerst ein unnötiges Foul begann und sich dann bei der Flanke von Taulant Xhaka deutlich verschätzte. Die GC-Szene beschäftigte Berner vor allem darum noch, weil er glaubt, dass sein Team dort «das Momentum» verlor. Dieses habe man sich mit dem Sieg in St. Gallen geholt. Nun gab es drei Niederlagen. «Wenn du dreimal in Serie verlierst und so viele Gegentore bekommst, musst du dich irgendwie auffangen.»

«Wir greifen nach jedem Strohhalm»

Schon die ganze Saison über stehe seinem Team das Wasser bis zum Hals. Berner symbolisiert dies, indem er sich die Hand an den Hals hält. Was er damit meint: Es gelang dem FCW nie wirklich, in einen Flow zu kommen. Selbst als er im Herbst einen kleinen Lauf hatte, waren das keine lockeren Siege. Die Spieler «schwebten» nicht über den Platz, sie ackerten: Kurz, der FCW fuhr in dieser Saison beinahe nur Arbeitssiege ein. Die Rückschläge kamen sicher, manchmal hausgemacht, wie bei der Niederlage gegen GC, manchmal einfach von aussen, beispielsweise durch Verletzungen. Das Spiel gegen Basel war ebenfalls ein kleiner Rückschlag, auch wenn klar ist, dass es falsch wäre, zu erwarten, dass der FCW gegen den FC Basel gewinnen sollte. Die Basler sind im Conference-League-Halbfinal. Das sagt eigentlich schon vieles über ihre Qualität.

«Wir haben ständig Baustellen»

Bruno Berner verglich sein Team auch schon mit der Schützenwiese. Dort wird die neue Geschäftsstelle gebaut, und auch für die Super League mussten diverse kleinere Um- und Neubauten vorgenommen werden. Das geht ihm auch so. Immer wieder verletzen sich Spieler, dann muss der Trainer den Baumeister machen und das Team umbauen. Vor allem die langen Ausfälle von Granit Lekaj und Samir Ramizi taten dem FCW weh. Lekaj schaute sich das Spiel von der Haupttribüne aus an – mit dicker Schiene am Fuss.

«Kein Cupfinal»

Nächste Woche trifft der FC Winterthur auf den FC Sion. Zehnter gegen Neunter. Abstiegskampf pur. Für den FCW gilt dabei: Verlieren verboten. Ansonsten haben die Walliser vier Runden vor Schluss fünf Punkte Vorsprung. Das dürfte schon eine Vorentscheidung sein. Trotzdem will Trainer Berner nichts von einem «Cupfinal» wissen. «Wir machen unsere Saison und leben in der Realität», sagt er. Diese Realität sei im Moment hartes Brot. «Wir schaffen es in einer Phase der Saison, in der du punkten solltest, nicht zu punkten.»

Sein Team sei aber in keinem schlechten Zustand, so Berner. «Warum geht man sonst in Luzern in Führung?», fragte er rhetorisch. Man müsse Halt finden und weiterhin Schritt für Schritt machen.

Lizenz für den FCW Infos einblenden Der FC Winterthur hat die Lizenz für die nächste Saison bekommen. Es gebe zwar noch einige Auflagen, die der Verein bislang noch nicht habe erfüllen können. Dabei gehe es vor allem um Beleuchtung, Videoüberwachung und den Gastsektor, teilt der Verein mit. Diese Massnahmen wären eigentlich bereits für diese Saison angedacht gewesen, konnten aber auch wegen Lieferverzögerungen nicht umgesetzt werden. Neuigkeiten gibt es ebenfalls für die Fans im Sektor D2. Dieser will der FCW «auf eigene Kosten» aufwerten.

