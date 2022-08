Nach 0:1 in Genf – Diese 5 Dinge fielen bei der FCW-Niederlage auf Der FC Winterthur unterliegt auch in Genf. Aufgefallen sind dabei die Taktik, ein «Personalcoaching» und ein Zweikampf, der wie ein Tor gefeiert wurde. Gregory von Ballmoos

Ein enttäuschter Granit Lekaj bedankt sich nach dem Spiel bei den Fans für den Support in Genf. Foto: Pascal Muller (freshfocus)

Schon wieder war man phasenweise besser als der Gegner, schon wieder gab es aber eine Niederlage. Der FC Winterthur unterliegt auch bei Servette Genf, dieses Mal 0:1. Es ist die dritte Niederlage in Serie. Dabei fielen diese fünf Punkte auf.

Die grossen Männer

Servette ist bekannt für seine Flanken. Vor allem Miroslav Stevanovic bedient seine Mitspieler immer wieder mit hohen Bällen. Auch darum hat Bruno Berner wohl auf die grossen Männer im Zentrum gesetzt. Neben Yannick Schmid und Granit Lekaj stand mit Roy Gelmi ein dritter, grosser, gelernter Innenverteidiger auf dem Platz. Alle drei sind deutlich über 180 Zentimeter gross.

Auch im Mittelfeld setzte Berner auf einen grossgewachsenen Spieler. Eris Abedini ersetzte Thibault Corbaz. Abedini ist immerhin 189 Zentimeter gross – das sind 12 Zentimeter mehr als Corbaz.

Das Personalcoaching

Lief und lief und lief: Souleymane Diaby. Foto: Pascal Muller (freshfocus)

Er gehört zwar nicht zu den Grossen, aber er lief unermüdlich auf der Seite auf und ab: Souleymane Diaby. Dabei musste er in der ersten Halbzeit immer vor der Coachingzone seines Trainers durchrennen. Und Berner nutze dies aus. Er gab Diaby beinahe pausenlos Anweisungen. «‹Souly› da, ‹Souly› hier». «Zurück», «nach vorne», «zur Mitte», «den Raum schliessen» und das Ganze nochmals. Aber es half. Die Wirkungskreise der Genfer Offensive wurden erfolgreich eingeschränkt. Diaby, der eigentlich für seine offensiven Ausflüge bekannt ist, half mit, die Defensive zu stabilisieren, und spielte unter der direkten Anleitung von Berner besser als in der zweiten Halbzeit.

Der Crash

Timothy Fayulu erwischt seinen Mitspieler frontal. Foto: Pascal Muller (freshfocus)

Es war ein Schockmoment für den FCW, für die rund 4500 Fans im Stadion und auch für die Servette-Spieler. FCW-Goalie Timothy Fayulu kam so entschlossen aus seinem Tor, um den hohen Ball abzufangen, dass man denken musste: Das war nach dem Lugano-Spiel ein Kritikpunkt ans Goalieteam gewesen. Dabei nahm Fayulu keine Rücksicht auf Freund und Feind und erwischte Yannick Schmid frontal. Der Winterthurer Innenverteidiger war offensichtlich nicht vorbereitet auf einen Zusammenprall. Er blieb regungslos liegen. Nach längerer Pflege konnte er das Feld immerhin auf eigenen Beinen verlassen. Ganz bei sich war er aber auch in der Pause nicht, er sei apathisch an seinem Platz gesessen, hiess es. Eine definitive Diagnose steht noch aus.

Die taktische Flexibilität

4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-5-2 oder 3-4-3. Der FCW spielte in dieser Saison schon diverse Systeme. Diese taktische Flexibilität ist vom Trainerteam gewollt und nicht auf Verzweiflung zurückzuführen. Es ist kein «was könnten wir denn noch tun»-Handeln, sondern eine Stärke, die sich der FCW unter Berner erarbeiten will. Die Standard-Formation bleibt das 4-2-3-1 mit der Doppelsechs. Mit dieser Vielfältigkeit will der FCW den Gegner «überraschen» und für diesen auch etwas unberechenbar sein.

Auffällig ist dabei, wie gut vor allem die Defensivspieler diese taktischen Vorgaben umsetzen. Nach dem Ausfall von Schmid kam Aussenverteidiger Tobias Schättin für ihn. Lekaj rückte in die Mitte der Dreierkette und Schättin spielte aussen. Er fügte sich tadellos in die gute Winterthurer Abwehr ein.

Der Jubel

Die Szene ist eigentlich keine Erwähnung wert. Roy Gelmi lief beim Stand von 0:0 einen Konter der Genfer ab. Der Ball landete im Toraus, Abstoss für den FCW. Eigentlich eine Duzendsituation. Doch Eris Abedini feierte Gelmi, als ob dieser ein Tor geschossen hätte. Die Szene zeigte: Das Team lebt trotz Negativtrend noch.

Zudem gelang es dem FCW, im Vergleich zu den Niederlagen gegen St. Gallen und Lugano, nach dem Gegentor einigermassen stabil zu bleiben. Gegen St. Gallen verloren sie den Faden, gegen Lugano kassierten sie drei Tore innert 11 Minuten.

