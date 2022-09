Nach der Klatsche gegen Luzern – Diese 5 Dinge fielen bei der FCW-Niederlage auf Es war eine schallende Ohrfeige, die der FCW am Samstag gegen Luzern kassierte. Nach dem Spiel gewährte der Trainer tiefe Einblicke, die Innenverteidiger haderten und der Ausblick gibt Hoffnung. Gregory von Ballmoos

Offensiv eine Bereicherung für das Team, defensiv aber mit deutlichen Defiziten: Carmine Chiappetta gelang das Startelf-Debüt in der Super League nicht wunschgemäss. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

0:4 zur Pause. 0:6 am Schluss. Und das Resultat war nicht einmal zu hoch. Es widerspiegelte viel mehr die Leistung des FCW – und jene des Gegners. Denn die Luzerner spielten teilweise wirklich gut und watschten die Winterthurer verdient ab. Dabei fielen beim FCW diese Punkte speziell auf.

Die Unordnung

Es fehlte an vielem in der Winterthurer Abwehr. In erster Linie aber an Zweikampfbereitschaft und Ordnung. Das zeigte sich vor allem bei den Toren zum 0:1, zum 0:2 und zum 0:4.

Auffällig dabei war, dass sich immer wieder Hekuran Kryeziu und Yannick Schmid missverstanden. Beim 0:1 lief Kreyziu mit auf den ersten Pfosten, Schmid rückte zu wenig raus. Max Meyer konnte vom Elfmeterpunkt einschieben.

Meyer steht ganz allein am Elfmeterpunkt und muss nur noch zum 1:0 einschieben. Schmid ist zu weit weg, Kryeziu und Corbaz orientierten sich Richtung ersten Pfosten. Screenshot: SRF

Beim 2:0 verlieren alle Marco Burch aus den Augen. Bei der Ecke deckte Granit Lekaj den Luzerner, dann liess sich Lekaj mir Asumah Abubakar fallen. Schättin wäre noch am nächsten bei Burch gewesen.

Auch beim 2:0 kommt ein Luzerner, hier ist es Burch, allein zu Abschluss. Screenshot: SRF

Das 0:4 war eine Kopie des 0:1. Abubakar setzte sich auf der Seite durch und bediente Dorn in der Mitte, der legte auf für Meyer. Der deutsche Doppeltorschütze stand ganz allein am Fünfmeter. Kryeziu und Schmid gingen beide auf Dorn, störten ihn aber kaum beim Pass. Lekaj kümmerte sich um Dejan Sorgic und Michael Gonçalves konnte nur noch staunen, wie frei Meyer war. Lekaj sagte nach dem Spiel: «Es war, als ob Luzern einen Spieler mehr auf dem Feld hatte.» Auf den Bildern zeigte sich: Der FC Winterthur war immer in Überzahl. Sinnbildlich das 0:4. Acht Winterthurer konnten fünf Luzerner nicht decken.

Beim 4:0 ist es wieder Meyer. Die Zuordnung in der Winterthurer Abwehr stimmte überhaupt nicht. Screenshot: SRF

Die Wechsel

Gleich vier Wechsel nahm Berner im Vergleich zum GC-Spiel vor – zwei waren verletzungsbedingt. Dennoch stellt sich die Frage: Waren es zu viele? Die Hereinnahme von Kryeziu für Eris Abedini war nicht zwingend. Abedini machte unauffällige, aber gute Spiele. Mit Carmine Chiappetta wollte Berner etwas versuchen. Neue Ideen einzubringen, ist die Aufgabe des Trainers und der junge, flinke Chiappetta hatte sich in den letzten Spielen auch aufgedrängt. Er hatte mit seinem Tempo immer einen Impact. Trotzdem muss man sagen, der Versuch misslang. Vor allem weil sich Chiappetta vornehmlich um die Defensive kümmern musste. Das ist nicht seine Stärke. Beim 0:1 und beim 0:4 liess er sich von Abubakar übertölpeln. Beim 0:2 lief ihm Ardon Jashari einfach davon. Dass ihn weder Schättin – beim 0:1 und beim 0:4 – oder Gonçalves – beim 0:2 – wirklich unterstützten, passte zum Abend.

Die Doppelschläge

Auf das 0:2 folgte nur 151 Sekunden später das 0:3. Wie schon etliche Male in dieser Saison kassierte der FCW einen Doppelschlag. Das mentale Problem beim FCW dürfte mittlerweile das grösste sein. «Es ist jetzt in den Köpfen», sagte Trainer Bruno Berner nach dem Spiel. 23 Gegentore in den ersten acht Spielen bedeutet Negativrekord für einen Super-League-Aufsteiger.

Die Selbstkritik

«Es war eine Frechheit, was wir gezeigt haben», sagte Granit Lekaj. Yannick Schmid sprach von einer Katastrophe und Trainer Bruno Berner liess die Frage nach der Super-League-Tauglichkeit seiner Mannschaft offen. Der FC Winterthur kritisierte sich selbst scharf für die Leistung gegen den FC Luzern. Selbstkasteiung ist zwar löblich, der FCW tut jedoch gut daran die Fehler konstruktiv aufzuarbeiten. Berner weiss das: «Es bringt nichts jetzt einfach, auf die Spieler einzuschlagen.» Er forderte nach dem Spiel aber eine Reaktion seiner Mannschaft. «Es ist zu einfach, alles auf den Trainer zu schieben», sagte er.

Der Ausblick

Und dann sagte Berner einen Satz, den er gleich selbst relativieren wollte. «Die Spieler machen Fortschritte»,und schob sofort nach, «aber das glaubt mir jetzt natürlich eh keiner.» Nun ja, das Spiel war sicherlich kein Fortschritt gegenüber den anderen Auftritten. Doch der Spielplan meint es für einmal gut mit dem FCW. Als Nächstes steht das Cupspiel in Meyrin an. Das ist nicht einfach, aber eigentlich müsste der FCW dieses nützen können, um Selbstvertrauen zu tanken. Dann folgt die Nationalmannschaftspause. Mit dem Spiel gegen Sion anfangs Oktober schliesst der FCW die erste von vier Runden ab. «Es ist noch alles möglich», sagte Berner.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

