Nach Winterthur gegen YB – Diese 5 Dinge fielen beim Unentschieden auf Das 1:1 gegen den Leader YB bezeichnete Trainer Bruno Berner als «Big Point». Was auf dem Weg dorthin speziell auffiel.

Elegant sieht es nicht immer aus, aber was die Winterthurer Defensive aktuell zeigt, verdient Respekt. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Die Taktik

Bruno Berner liess wieder in einem 4-2-3-1 beginnen, doch bei gegnerischem Ballbesitz zog sich einer der Flügel, Samuel Ballet oder Sayfallah Ltaief, weit zurück. Der FCW spielte dann kurzzeitig in einer Fünferkette. Das funktionierte vor allem auf der Ballet-Seite gut. Der Berner Aussenverteidiger Ulisses Garcia kam kaum zum Flanken. Anders noch als beim 5:1 im Berner Wankdorf. Dort war Garcia an drei von fünf Toren beteiligt. «Ich habe alles rausgehauen», sagte Ballet. Dass Ballet auf dieser Seite spielte, war im Übrigen kein Zufall: Berner wollte dem physisch starken Garcia mit Ballet etwas entgegensetzen.

Samuel Ballet gegen Ulisses Garcia. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Die Einwürfe

Bruno Berner legt gerne ein Augenmerk auf die Einwürfe, für ihn sind das Chancen. Im Training gibt es viele Spiele im Kleinfeld mit Hereingaben von der Seite. Wie gefährlich Einwürfe aber sein können, zeigten am Samstag die Young Boys. Das Tor der Berner entstand direkt aus einem Einwurf von Blum, auch nach der Pause kamen die Berner zu zwei Chancen nach solchen Einwürfen. Blum wirft den Ball relativ scharf und weit in den Strafraum – fast wie ein Corner.

Reaktion auf einen Rückstand

Gegen YB holt sich der FCW den dritten Punkt nach Rückstand in dieser Saison. Das ist zwar noch immer der schwächste Wert der Liga. Aber sie sind nach GC erst das zweite Team, welches gegen YB nach einem Rückstand einen Punkt gewinnen kann. Zudem haben die Winterthurer zwei der drei Punkte gegen Servette und YB (Die «beiden besten Teams der Liga», wie Berner sagt) geholt.

Gegen alle gepunktet

Nach diesem Unentschieden kann der FCW behaupten, gegen alle Teams der Liga gepunktet zu haben. Trainer Bruno Berner sagte das schon lange vor aus. «Ich sage mal, hier können wir auch YB schlagen, auf der Schützi ist alles möglich», sagte Berner gegenüber dem Blick nach dem Sieg gegen Lugano vor einem Monat.

Die Wechsel

Die Fans feiern die Mannschaft nach dem Unentschieden gegen YB. Am Sonntag soll der Letzigrund Rot-Weiss sein. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Gleich doppelt fielen die Wechsel auf. Offensichtlich war natürlich das «goldene Händchen» von Berner bei der Einwechslung von Buess. Dieser brauchte gerade einmal 68 Sekunden, um das 1:1 zu erzielen. Dabei sei es nicht ganz einfach gewesen ins Spiel zu kommen, sagte Buess nach dem Match. Buess ist übrigens erst der dritte Torschütze, den Berner einwechselt. Die anderen beiden sind nicht mehr beim FCW. Florian Kamberi traf in Sion zum 3:1 und Stephan Seiler gegen Basel zum 1:3.

Der etwas weniger auffällige Wechsel war derjenige von Roy Gelmi. In der 82. Minute kam der Innenverteidiger für Offensivmann Ballet. «Ich wollte damit wieder mehr Organisation in die Defensive bringen», erklärte Berner. Es war erst das zweite Mal, das Berner so defensiv wechselte. Beim 0:0 im Letzigrund gegen Zürich wollte er auch den Punkt sichern. Es gelang ebenfalls. Die Berner kamen, abgesehen von der Chance durch Fassnacht in der Nachspielzeit, zu keiner nennenswerten Gelegenheit. Die Winterthurer standen in der Defensive beeindruckend gut. Sinnbildlich dafür steht Granit Lekaj. Mit 32 Jahre bestreitet er seine erste Super League Saison. Seine Geschwindigkeit galt als Manko, am Samstag lief er Meschack Elia ab. Dessen Stärke eigentlich genau diese Geschwindigkeit ist.

Im Letzigrund wird der FCW auch sein nächstes Spiel bestreiten. Der Gegner heisst dann GC. «Jetzt freuen wir uns aufs Derby», sagte Samuel Ballet. Und eben: Er glaube nicht, dass es nun noch ein Team gibt, das gerne gegen den FCW spielte. Auch die Fans freuen sich aufs Derby, sie haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der Letzi soll Rot-Weiss sein.



