Analyse FCZ-FCW – Diese 5 Punkte fielen beim Unentschieden in Zürich auf Drittes Spiel, drittes Unentschieden: Beim Spiel des FCW gegen den Meister gab es viele Karten, viele Ecken und einige Auffälligkeiten. Gregory von Ballmoos

Joaquìn Ardaiz fungiert im Winterthurer Spiel als Relais-Station. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Auch das dritte Spiel zwischen Meister und Aufsteiger findet keinen Sieger. Der FC Winterthur verdient sich einen Punkt im Zürcher Letzigrund gegen den FC Zürich.

Die taktische Reife

In der Halbzeit machte sich Eris Abedini so intensiv warm, dass sich ein Wechsel abzeichnete. Nur für wen soll er kommen? Positionsgetreu hätte er Remo Arnold ersetzt, doch Arnold machte eine gute Partie. Abedini kam dann auch für Burkart und der FCW stellte auf eine Doppelsechs um. «Wir mussten das Mittelfeld stabilisieren», sagte Trainer Bruno Berner. Das gelang. Es war im Übrigen der einzige defensive Wechsel der Winterthurer. Ansonsten kamen mit Samuel Ballet, Sayfallah Ltaief und Adrian Gantenbein nur Spieler für die Offensive. Gantenbein ist zwar Aussenverteidiger, aber er interpretiert seine Rolle deutlich offensiver als Michael Gonçalves. «Wir wollten das zweite Tor», sagte Berner. Es habe zwar Überlegungen gegeben statt Francisco Rodriguez den defensiven Tibault Corbaz zu bringen. Aber, dann hätten sie beschlossen: «Der FC Winterthur kommt nach Zürich, um zu gewinnen.»

«Ein Punkt ist gut»

Am Freitag noch sagte Trainer Berner, dass ein Punkt in Zürich gut wäre. Vor allem da die Auswärtsbilanz seines Teams nicht sehr gut sei. Lediglich fünf Punkte haben die Winterthurer vor dem Spiel in Zürich gewonnen. Nun stand der FCW-Trainer im Medienraum im Bauch des Letzigrundstadions und musste sagen: «Es wäre mehr möglich gewesen.» Dennoch darf sich der Trainer über den 20. Punkt der Saison freuen. «Wer hätte das nach acht Spielen gedacht.»

Die Relais-Station

Für mehr Punkte hätte der FCW noch ein zweites Mal treffen müssen, zum Beispiel in Person von Joaquìn Ardaiz. Er hatte die beste Chance, die er etwas kläglich vergab. Aber er hatte, wie schon gegen Lugano, einen guten Auftritt und jetzt schon einen guten Einfluss auf das Winterthurer Spiel. Ardaiz funktionierte als Relais-Station, er nimmt den Ball aus dem Mittelfeld an, hält ihn und spielt ihn den aufrückenden Mitspielern zurück. Seine offensiven Mitspieler haben so mehr Raum und etwas mehr Zeit. Das hilft auch den anderen Offensivspielern wie Roman Buess, Matteo Di Giusto, Nishan Burkart oder Samir Ramizi.

Die Gelben Karten

Apropos Ramizi. Der Mittelfeldspieler wird am Mittwoch gegen Servette gesperrt sein. Er holte sich eine Karte zu viel ab. Aber er war nicht der einzige Gelbsünder. Vor allem in der ersten Halbzeit sassen die Karten bei Schiedsrichter Luca Cibelli relativ locker. Yannick Schmid, Granit Lekaj und auch Remo Arnold sahen den Gelben Karton noch vor der Pause. Sie stehen am Mittwoch aber alle zur Verfügung.

Das Eckenverhältnis

Und da wären wir wieder bei der Wichtigkeit von Arnold. Er köpfte in der ersten Halbzeit die Ecken der Zürcher weg. Und davon gab es viele. Am Schluss standen beim Meister sieben Corner in der Statistik, beim FCW war es genau einer, tief in der zweiten Halbzeit. Ertrag brachte aber keiner der Versuche – auch darum blieb es beim 1:1.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.