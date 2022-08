Nach Niederlage – Diese 5 Punkte fielen gegen Lugano auf Der FCW verliert gegen den Cupsieger aus dem Tessin gleich mit 1:4. Ein Neuer, eine Statistik und ein Ärgernis. Das fiel gegen Lugano auf. Gregory von Ballmoos

Yannick Schmid spielte gegen Lugano zum ersten Mal für den FCW. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Am Schluss war das Verdikt klar. Der FCW verlor gegen Lugano 1:4. Doch so schlecht, wie das Resultat es erahnen lässt, war der FCW nicht. Aber der der Sieg der Tessiner war absolut verdient. Fünf Beobachtungen zum Spiel.

Der neue Mann

Am Mittwoch erst unterschrieb Yannick Schmid beim FC Winterthur. Trotzdem stand er am Sonntag schon in der Startformation. Das Debüt glückte jedoch nicht ganz. Beim 1:1 war er nicht eng genug bei seinem Mann und verlor das Kopfballduell. Dass er das Tor nach dem Spiel «auf seine Kappe» nahm, ehrt ihn zwar als Teamplayer, stimmt jedoch nicht ganz. Auch Jozef Pukaj im Tor hatte ein Anteil am Gegentor. Ansonsten spielte Schmid einen eher unauffälligen Match, was für einen Verteidiger meist ein gutes Zeichen ist. Selbst nach der Umstellung auf die Dreierkette fiel nicht auf, dass er noch keine Woche dabei ist.

Aber von Schmid erwartet man auf der Schützenwiese etwas mehr. «Er ist gut in der Luft in beiden Strafräumen», sagte Trainer Berner letzte Woche. Heisst: Er soll nicht nur Tor verhindern, sondern im Optimalfall, welche erzielen. Auch dafür haben sie ihn aus Vaduz geholt. Das hängt direkt mit dem zweiten Punkt zusammen.

Die Ecken

Über die Chancenverwertung wurde schon genügend geschrieben. Ein probates Mittel, wenn es aus dem Spiel nicht klappen will, sind Standardsituationen – zum Beispiel Eckbälle. 11 hatten die Winterthurer gegen Basel, 3 in St. Gallen und 4 gegen Lugano, macht 18 Eckbälle. Die Ausbeute: 0 Tore. Hier soll Schmid mit seiner Lufthoheit für Abhilfe schaffen. Im Training funktionierte das schon gut.

Die Dreierkette

Was auch gut funktionierte, war die taktische Umstellung nach der Pause. Aus einer Viererkette wurde eine Dreierabwehr. Diaby rückte nach vorne ins Mittelfeld. Die Position passt zu seiner Spielweise. Auf dem Flügel kann er seine Geschwindigkeit einbringen. Es war mit unter ein Grund, warum der FCW besser ins Spiel fand. Gleiches galt auch für den anderen Flügel, wo der gelernte Aussenverteidiger Adrian Gantenbein zu seinen ersten Super-League-Minuten kam. Die Dreierkette bildeten Schmid, Granit Lekaj und Michael Gonçalves – die Aufstellung darf als Erfolg gewertet werden. Auch wenn Lugano durch Allan Arigoni zu einer Grosschance kam.

Die vielen Wechsel

Zum ersten Mal in dieser Saison schöpfte Bruno Berner sein Wechselkontingent aus. Er tauschte die Hälfte seiner Feldspieler. Zum Schluss warf der FCW alles nach vorne. Florian Kamberi, Samuel Ballet, Adrian Gantenbein und Carmine Chiappetta kamen allesamt von der Bank mit einem Auftrag: Ansturm auf das Lugano-Bollwerk. Es klappte nicht, aber die vielen Wechsel zeigen eins: Der FCW hat ein relativ breites, ausgeglichenes Kader.

Das Zeitspiel

Sicherlich kein Erfolg, sondern viel mehr ein Ärgernis – zumindest aus Winterthurer Sicht – war das frühe Zeitspiel der Luganesi. Bereits in der 55. Minute begann Torhüter Amir Saipi mit dem Zeitschinden. Er legte sich den Ball zum Abschlag bereit, holte Anlauf und entschied sich dann, den Ball fünf Meter weiter nach links zu legen.

Er liess sich fortan bei jedem Abschlag Zeit. Zum Frust des Winterthurer Publikums. Dieses quittierte das Verhalten des ehemaligen FCW-Juniors mit Pfiffen. Wobei angemerkt werden muss: Schiedsrichter Luca Cibelli liess den Torwart gewähren und so lange der Schiedsrichter nicht eingreift, liegt kein unsportliches Verhalten vor.

Bonus: Die Holländerin

In der 89. Minute feierten sämtliche Fans in der Bierkurve und der Gegentribüne ihren FCW für den Kampf und die Bemühung in der zweiten Halbzeit – trotz 1:3-Rückstand. Danach trafen sich viele vor der Liberobar – trotz 1:4-Niederlage. Eine junge Holländerin aber suchte die Pressetribüne auf. Denn sie verstand die Welt nicht mehr und hatte darum eine Frage: «Wie können Fans einer Mannschaft, die gerade 1:4 verloren hat, so glücklich und zufrieden sein?» Die Antwort dürfte der vom FCW viel beschworene Ausdruck: «Mehr als nur Fussball» sein. Damit jedenfalls gab sie sich zufrieden und verabschiedete sich zur Liberobar.

